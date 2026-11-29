Рома приема Монца на „Олимпико“ в мач от 13-ия кръг на Серия А, който може да върне домакините на второто място в класирането. След съботните победи на Лацио и Интер римляните са трети с 30 точки, докато Интер е втори с 32. Успех за Рома ще означава 33 точки и ново изпреварване на миланския тим.

Лацио остава лидер с 35 точки след победата си с 2:1 над Торино. Рома обаче е единственият отбор, който все още не е загубил мач през сезона заедно с градския си съперник. Тимът на Джан Пиеро Гасперини има девет победи и три равенства, а последните му четири шампионатни срещи завършиха с успех.

Рома атакува исторически голов рекорд

Домакините са отбелязали 36 гола в първите 12 кръга. Според статистиката на Серия А това е най-силният резултат за този етап от първенството от сезон 1990/91 г. насам. Предишното най-добро постижение беше на Ювентус, който през сезон 2017/18 беше вкарал 35 гола.

Дониел Мален води листата на голмайсторите с 12 попадения в 11 участия. Нидерландецът е с един гол пред нападателя на Монца Густаво Варела, който има 11 гола. Двубоят на „Олимпико“ ще противопостави двама от най-резултатните футболисти в италианското първенство.

Монца идва след обрат във формата

Гостите са 14-и с 10 точки, натрупани след три победи, едно равенство и осем загуби. Монца прекъсна серията си от четири поредни поражения с 3:0 срещу Фиорентина, като Варела отбеляза два гола.

Като гост тимът на Иван Юрич все още няма победа. Монца е спечелила само една точка в шестте си мача извън дома, но е успяла да се разпише във всяко от тези гостувания. „Рома е кандидат за титлата, а на „Олимпико“ всеки отбор рискува много“, заяви Юрич преди срещата.

Статистиката от преките двубои е категорично в полза на Рома. В шестте мача между двата състава в Серия А римляните имат четири победи и две равенства. Всички четири срещи в Рим са завършвали с успех на домакините, а Монца все още не е отбелязвала гол на „Олимпико“ в първенството.

Главен съдия на срещата ще бъде Джузепе Колу. Началният час е 18:00 местно време, или 19:00 часа в България. След мача Рома гостува на Болоня на 4 декември, а седмица по-късно предстои дербито с Лацио.

Източници: en.legaseriea.it, primamonza.it