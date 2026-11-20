Никола Цолов е само на осем точки от лидерската позиция във Формула 2 при сценарий, в който Рафаел Камара не участва в последните два кръга заради ангажиментите си с Хаас във Формула 1. Българският пилот на Campos Racing има 200 точки, докато бразилецът води с 207.

Ако Камара не добави повече точки към актива си, Цолов ще трябва да спечели осем, за да го изпревари еднолично. Седем също могат да се окажат достатъчни за първото място при равен резултат, тъй като българинът има повече победи в основни състезания - четири срещу три. Това обаче няма автоматично да реши шампионата, защото в битката остава и Александър Дън.

Дън заема третото място със 189 точки и изостава на 11 от Цолов. Габриеле Мини е четвърти със 163 точки. Така развръзката ще зависи не само от отсъствието или участието на Камара, но и от резултатите на останалите претенденти в двата финални кръга.

Рафаел Камара вече направи дебют за Хаас във Формула 1 в Бразилия, а през този уикенд участва и в Гран при на Лас Вегас. Бразилецът е потвърден за титулярен пилот на американския отбор през 2027 г., но все още не е ясно дали ще продължи да кара във Формула 1 и в Катар и Абу Даби.

„Това е добър въпрос, дори и за мен самия. Ще трябва да обсъдя с отбора какво ще правим в следващите състезания“, заяви Камара пред Формула 1. Той допълни, че и двата варианта са важни за него.

Правилата на Формула 2 не позволяват на пилот, номиниран за участие във Формула 1, да се състезава и във Формула 2 в рамките на едно и също състезателно събитие. Именно това създава пряка зависимост между избора на Камара и шансовете на Цолов за титлата.

Последните два кръга от сезона са насрочени за пистата „Лусаил“ в Катар между 27 и 29 ноември, а финалът на „Яс Марина“ в Абу Даби ще се проведе от 4 до 6 декември. В тях Цолов ще има възможност да атакува първата си титла във Формула 2, но ще трябва едновременно да следи резултатите на Камара и Дън.