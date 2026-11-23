Седем мача от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада се изиграха през нощта. Най-резултатният двубой беше този между Чикаго Булс и Денвър Нъгетс, завършил 145:151. Най-малка се оказа разликата в срещата между Голдън Стейт Уориърс и Бостън Селтикс, спечелена от домакините с 88:87.
Нъгетс и Булс събраха общо 296 точки в двубоя си. Денвър отбеляза 151 точки, а Чикаго остана на шест точки от победата със своите 145.
- Атланта Хоукс – Детройт Пистънс 107:97
- Маями Хийт – Оклахома Сити Тъндър 123:113
- Вашингтон Уизърдс – Орландо Меджик 116:96
- Чикаго Булс – Денвър Нъгетс 145:151
- Юта Джаз – Далас Маверикс 114:116
- Ню Йорк Никс – Индиана Пейсърс 113:106
- Голдън Стейт Уориърс – Бостън Селтикс 88:87
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