Марио Жардел, познат на българските футболни фенове и с престоя си в Черно море, беше един от най-резултатните нападатели в Европа в края на 90-те и началото на новия век. Бразилецът бележеше почти навсякъде, но така и не получи възможност да играе на Световно първенство. В интервю за италианския всекидневник „La Gazzetta dello Sport“ бившият футболист разкри, че именно пропуснатият Мондиал през 2002 г. е поставил началото на най-тежкия период в живота му.

„И до днес не мога да си обясня защо Луиш Фелипе Сколари не ме повика за Световното първенство. Бях сред петте най-добри нападатели в света. В Порто отбелязах 168 гола в 175 мача за четири години, а през сезона преди Мондиала реализирах 55 попадения в 42 срещи за Спортинг Лисабон и спечелих втората си „Златна обувка“. Заслужавах поне повиквателна“, споделя Жардел.

Разочарованието го тласнало към депресията и злоупотребата с алкохол. През лятото на 2003 г. опитал и кокаин, който първоначално му създавал усещане, че се измъква от тежкото си състояние.

„Харесваше ми, караше ме да се чувствам жив, а не потиснат. Веднъж останах буден цяла седмица. След това получих свръхдоза и бях на крачка от смъртта. Един приятел, който беше с мен, ми спаси живота. Тогава стигнах дъното“, разказва бразилецът.

През януари 2004 г. Жардел пристигна в Анкона, но шестте месеца там се превърнаха в кошмар. Отборът беше сред най-слабите в историята на Серия А, а нападателят изигра само три мача и не получи нито една заплата.

„Имам само лоши спомени. Не ми плащаха, отборът беше пълен с футболисти, а управлението беше ужасно. В края на сезона клубът фалира“, спомня си той.

Жардел разказа и за любопитен епизод с феновете на Анкона. При представянето си поздравил грешната трибуна, вероятно защото цветовете на агитките били сходни. Това не се харесало на част от привържениците, които впоследствие го наричали „Лардел“ заради наднорменото му тегло.

Излизането от зависимостите отнело месеци работа с психиатри. Решаваща роля изиграла и втората му съпруга Сандра. Днес, на 53 години, бившият нападател живее във Форталеза, занимава се с бизнес и признава, че отново е намерил спокойствието си.

В интервюто Жардел разкрива още, че е бил близо до трансфери в Барселона и Милан. Срещу италианския гранд има четири гола в пет мача с екипите на Галатасарай и Порто. По думите му Силвио Берлускони е искал да го привлече в Милано, но сделката пропаднала заради административни проблеми.

На въпрос на кой съвременен нападател прилича най-много, Жардел посочва Ерлинг Холанд. А съветът му към самия себе си отпреди 25 години е кратък: „Да използвам повече разума си и по-малко инстинкта“.