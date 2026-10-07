Ще счупи ли Майкъл Олисе трансферната граница от 300 милиона евро?

Историческото преминаване на Неймар от Барселона в Пари Сен Жермен за 222 милиона евро през 2017 година все още държи първото място в списъка с най-скъпите трансфери в историята на футбола. Скоро обаче този вечен показател може да бъде надминат, след като на преден план излиза оферта от колосалните 300 милиона евро за един от най-впечатляващите футболисти на планетата в момента.

Основен кандидат да счупи финансовите рекорди е френският национал Майкъл Олисе. Звездата на Байерн Мюнхен играе феноменално както за клубния си тим, така и за националната гарнитура на Франция, заради което германското издание „Bild“ предизвика истински фурор с въпроса дали той е първият играч в историята, чиято цена ще достигне 300 милиона евро.

Олисе потвърди извънземната си форма и в изминалия мач за „петлите“ срещу Белгия. Французите губеха с 0:1, преди селекционерът Зинедин Зидан да пусне крилото в игра в 61-ата минута. Ходът донесе тотален обрат за убедителна победа с 4:1, а трибуните скандираха името на Олисе, издигайки кандидатурата му за „Златната топка“.

Френският вестник „L'Equipe“ разкрива, че Реал Мадрид проявява сериозен интерес към французина и е подготвил оферта между 200 и 250 милиона евро. Баварският гранд обаче няма никакви намерения да се разделя със своето бижу. Олисе има договор с Байерн до лятото на 2029 година, а ръководството в Мюнхен вече подготвя подновяване на контракта с подобрени условия, за да блокира всякакъв опит за трансфер.

Възходът на френското крило на пазара е безпрецедентен. Нападателят пристигна в Мюнхен през 2024 година от Кристъл Палас срещу сумата от 53 милиона евро, а днес пазарната му оценка според „Transfermarkt“ надхвърля 170 милиона евро. Германските аналитици са категорични, че ако продължи да тероризира противниковите отбрани, Олисе ще бъде футболистът, който ще постави напълно нови финансови стандарти в световния футбол.