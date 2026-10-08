Гари Линекер: В Ман Сити трябва да поемат отговорност за нарушенията си

Гари Линекер призова Манчестър Сити да „приеме каквото и да е наказание“, което му бъде наложено, заради доброто на футбола, след като клубът беше признат за виновен в над 100 нарушения на финансовите правила на Висшата лига.

Независима комисия съобщи миналата седмица, че в продължение на девет сезона – между 2009 и 2018 г. – Сити е сключвал „фиктивни“ договори с редица свои търговски партньори, за да увеличава изкуствено приходите и да намалява разходите си.

10-кратният шампион на Англия, който продължава да отрича нарушенията, потвърди, че е обжалвал решението.

Все още не е определено наказание, но Сити може да бъде санкциониран със значително отнемане на точки, глоба или дори изваждане от Висшата лига.

„Очевидно това изглежда много зле за Манчестър Сити, а и за футбола като цяло“, заяви бившият капитан на Англия Линекер по време на Leaders Week London 2026, проведена на стадион „Стамфорд Бридж“ на Челси.

„Когато говорят за „конспиративни теории“ във Висшата лига, човек си казва: „Това всъщност е последното нещо на света, което Висшата лига би искала. Затова бих искал сега Манчестър Сити просто да поеме отговорност и да каже: „Добре, сгрешихме, но за доброто на футбола ще приемем това и каквото и наказание да ни бъде наложено, и ще продължим напред". Това донякъде би спасило репутацията им в момента, макар че не изглежда вероятно“, заяви Линекер.

Попитан дали Сити трябва да бъде лишен от трите титли на Англия, спечелени през периода, за който се отнасят нарушенията, 65-годишният Линекер заяви: „Не бих се изненадал, ако се стигне дотам. Но кой ще пострада от това? Играчите и феновете“.