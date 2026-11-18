Аржентина разгроми Коста Рика със 7:0 в контролна среща, играна на стадион „Марио Алберто Кемпес“ в Кордоба. Нико Пас, Хулиан Алварес и Франко Мастантуоно отбелязаха по два гола, а Алексис Мак Алистър също записа името си сред голмайсторите.

Домакините започнаха силно и откриха резултата още в 8-ата минута. След бързо разиграване с едно докосване Нико Пас получи възможност за стрелба и с мощен удар изпрати топката във вратата на Коста Рика.

Аржентина удвои преднината си в 35-ата минута. Агустин Гиай проби по десния фланг и подаде по земя към Хулиан Алварес, който стреля от движение за 2:0.

Само две минути по-късно Нико Пас премина през няколко защитници и с техничен удар вкара втория си гол в мача. В 42-ата минута Хулиан Алварес също се разписа за втори път, след като финтира защитник в наказателното поле и стреля в близкия ъгъл.

Още в 47-ата минута Франко Мастантуоно увеличи преднината на Аржентина. Максимо Пероне го изведе в добра позиция, а халфът завърши атаката без забавяне.

Шестото попадение падна в 78-ата минута. Алексис Мак Алистър подаде към Мастантуоно в наказателното поле, но след намеса на защитник топката се върна в халфа на Аржентина, който я изпрати във вратата.

Крайното 7:0 беше оформено в 88-ата минута. Мастантуоно завърши комбинация с Джулиано Симеоне и записа втория си гол в срещата.

Така Аржентина вкара четири гола през първото полувреме и още три след почивката, а Коста Рика не успя да намери отговор в нито един момент от контролата.