Танкерът GAS HUSKY е бил поразен четири пъти в Черно море, в изключителната икономическа зона на България. Това е седмата атака срещу търговски кораб за малко повече от месец и втората в рамките на 24 часа.

Плаващият под либерийски флаг кораб е бил ударен в района, където ден по-рано е станало нападението срещу BETUL 8. При двата инцидента всички 31 моряци са спасени и са откарани във Варна. Двама от тях са настанени в болница.

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Противоречиви показания за дроновете

„Техните наранявания са повърхностни и състоянието им е добро“, каза областният управител на Варна Марио Смърков.

По думите на Смърков моряците са дали много противоречиви показания за случилото се. Потвърден е броят на ударите по танкера, но няма яснота какви са били дроновете.

„За броя на ударите няма съмнение, че са били четири, но по отношение на това какви са били дроновете няма потвърждение от моряците“, заяви Смърков.

Не е съобщено за други пострадали при инцидента. По последни данни корабите все още не са потънали. В района не е установено замърсяване.

Областният управител посочи, че според вида на товара не би трябвало да има замърсяване. Ситуацията се следи от компетентните институции.

Източници: btvnovinite.bg