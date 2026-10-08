Кристиано Роналдо вече е временно наказан и няма право да представлява националния отбор на Португалия. Това разкри спортният юрист Гонсало Алмейда пред португалския спортен ежедневник A Bola.

Причината за това е самоволното му напускане на лагера на „мореплавателите“ на 30 септември, точно преди двубоя срещу Дания.

Според чл. 160 от Дисциплинарния правилник на Португалската футболна федерация, всеки редовно повикан футболист, който неоснователно напусне или не се яви на тренировка, мач или официално събитие на националния отбор, подлежи на наказание от 1 до 6 месеца лишаване от състезателни права и глоба от 510 до 1020 евро. Освен това самият правилник предвижда автоматично временно отстраняване от отбора до произнасяне на окончателно решение.

Случаят ще бъде разгледан от Дисциплинарната комисия към Португалската федерация. Според юриста, който е и съдия във Футболния трибунал на ФИФА, санкцията за Роналдо е неизбежна, но има сериозни фактори, които могат значително да я намалят.

На 6 октомври Роналдо публикува официално съобщение в социалните мрежи, в което пое пълна отговорност за постъпката си и заяви, че приема последствията без извинения. Това публично признание му позволява да се възползва от чл. 244 от правилника, който намалява минималните и максималните прагове на наказанията наполовина.

Въпреки че капитанската лента се разглежда като утежняващо обстоятелство, липсата на предишни дисциплинарни нарушения и над 20-годишната му изключителна служба за португалския футбол ще бъдат взети предвид.

В най-оптималния сценарий минималната санкция за Роналдо може да бъде съкратена до 15 дни наказание и глоба от 255 евро.

Очаква се Дисциплинарната комисия да вземе решение в най-кратки срокове. Тъй като периодът на временното наказание вече тече, съществува голяма вероятност Кристиано Роналдо да бъде отново на разположение на селекционера за следващите мачове на Португалия през ноември.