Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов с втора победа в Италия, класира се за четвъртфиналите

Иван Иванов с втора победа в Италия, класира се за четвъртфиналите

8 Октомври, 2026 18:44 474 0

  • иван иванов-
  • тенис-
  • санта маргерита ди пула-
  • българия-
  • купа дейвис-
  • димитър кисимов

Световният №494 в мъжкия тенис се справи с представителя на домакините Мануел Маца

Иван Иванов с втора победа в Италия, класира се за четвъртфиналите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

17-годишният български талант Иван Иванов записа втора поредна победа на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара.

Световният №494 в мъжкия тенис, който е пети поставен в основната схема, се справи с представителя на домакините Мануел Маца с 6:3, 6:4. Двубоят продължи час и 40 минути.

Националът на България за Купа „Дейвис“ показа стабилна игра и реализира четири пробива, докато на свой сервис допусна две точки за пробив.

С успеха Иванов си осигури място на четвъртфиналите, където очаква италиански или френски съперник.

Другият български представител в турнира Димитър Кисимов отпадна на осминафиналите. Той загуби от италианеца Габриеле Кривеларо с 0:6, 2:6 след 81 минути игра.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове