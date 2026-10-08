Иван Иванов с втора победа в Италия, класира се за четвъртфиналите

17-годишният български талант Иван Иванов записа втора поредна победа на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара.

Световният №494 в мъжкия тенис, който е пети поставен в основната схема, се справи с представителя на домакините Мануел Маца с 6:3, 6:4. Двубоят продължи час и 40 минути.

Националът на България за Купа „Дейвис“ показа стабилна игра и реализира четири пробива, докато на свой сервис допусна две точки за пробив.

С успеха Иванов си осигури място на четвъртфиналите, където очаква италиански или френски съперник.

Другият български представител в турнира Димитър Кисимов отпадна на осминафиналите. Той загуби от италианеца Габриеле Кривеларо с 0:6, 2:6 след 81 минути игра.