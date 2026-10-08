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Пирин с нов собственик: Мирослав Митев поема акциите на клуба

Пирин с нов собственик: Мирослав Митев поема акциите на клуба

8 Октомври, 2026 21:03 634 0

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През последните седмици представители на общината, ветерани и ръководството на клуба водеха разговори за бъдещето на клуба

Пирин с нов собственик: Мирослав Митев поема акциите на клуба - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Досегашният собственик на ПФК „Пирин“ Георги Калпакчиев прехвърли акциите на клуба на ветерана Мирослав Митев. Това стана на извънредно заседание на икономическата комисия към Общинския съвет в Благоевград, информира БТА.

Заседанието беше свикано, за да бъде изслушан Калпакчиев и да бъде обсъден процесът по прехвърлянето на собствеността. Той пое управлението на клуба през май, но в края на август обяви, че се оттегля заради невъзможността сам да осигурява необходимото финансиране и да покрива натрупаните задължения.

През последните седмици представители на общината, ветерани и ръководството на клуба водеха разговори за бъдещето на „Пирин“. Мирослав Митев заяви готовност да придобие акциите от името на група ветерани, като междувременно са били обсъждани и възможности за осигуряване на допълнително финансиране.

Адвокат Теодор Тошев, който представлява групата ветерани, посочи, че преговорите с Калпакчиев са приключили на 24 септември, но до този момент официалното прехвърляне не е било извършено.

Калпакчиев потвърди информацията, но разкри, че междувременно към него се е обърнал френски инвестиционен фонд с желание да инвестира в клуба. По думите му това е четвъртият потенциален инвеститор, проявил интерес към „Пирин“ в рамките на последните четири месеца.

Митев също обяви, че групата ветерани разполага с потенциален инвеститор от САЩ. Той уточни, че инвеститорът няма да настоява за участие в управлението или придобиване на акции, а има готовност да подпомага клуба чрез дарения по договор за период от пет или десет години.

Ветеранът на „Пирин“ заяви, че групата е готова незабавно да започне работа по погасяването на задълженията. По думите му дълговете към НАП възлизат на около 205 хиляди евро, като клубът има финансови задължения и към бивши и настоящи футболисти и треньори, както и към Българския футболен съюз.

Митев коментира и спортното състояние на отбора, определяйки настоящите резултати като „катастрофални“. Той отбеляза, че в 104-годишната история на „Пирин“ клубът не е допускал серия от 11 поредни загуби.

Мирослав Митев заяви категорично, че ветераните са готови да поемат инициативата за обединяване на клуба, феновете, обществеността и общинското ръководство и да започнат незабавни действия за стабилизирането на „Пирин“.


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