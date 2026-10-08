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БФ Борба обясни защо Новиков и Милов не отиват на Световното: Няма лагер, няма тепих

БФ Борба обясни защо Новиков и Милов не отиват на Световното: Няма лагер, няма тепих

8 Октомври, 2026 21:26 594 4

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Двамата донесоха медали за България на последното Европейско първенство

БФ Борба обясни защо Новиков и Милов не отиват на Световното: Няма лагер, няма тепих - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българската федерация по борба излезе с официално изявление на сайта си, с което потвърди мотивите да не допусне двама от най-титулуваните ни класици до Световното първенство в Загреб - Семен Новиков и Кирил Милов.

Причината, която вече се коментираше в залата, сега е черно на бяло: Двамата състезатели на ЦСКА не са участвали в централизираната подготовка и лагерите на националния отбор.

Ето какво обясниха от централата:

"Във връзка с постъпили запитвания от представители на медиите относно неучастието на състезатели от СКБ ЦСКА на предстоящото Световно първенство, Българската федерация по борба (БФ Борба) заявява следното:

На 2 април 2025 г. Управителният съвет (УС) на БФ Борба единодушно е приел решение, с което се въвежда като основен принцип при подготовката на националните състезатели участието им в лагерите на представителните национални отбори в трите стила - класически, свободен и при жените.

Съгласно решението условие за участие на състезателите в европейски и световни първенства, както и в олимпийски игри, е те бъдат част от подготовката и лагерите на националните отбори. Изключения се допускат само при извънредни и изключителни случаи, след предложение на старши треньорите на националните отбори и решение на УС. Това решение не е отменяно. Напротив, то е потвърждавано неколкократно от УС на БФ Борба и е част от политиката на федерацията за изграждане на силни и конкурентоспособни национални отбори чрез системна подготовка на българските национали.

В изпълнение на това решение до състезателите на СКБ ЦСКА са отправени общо 9 покани за участие в тренировъчните лагери на националния отбор. Тези покани досега не са били уважени.

БФ Борба е категорична, че правилата за националните отбори трябва да важат еднакво за всички състезатели, независимо от техния клуб, име, титли и постигнати резултати. Именно затова УС не може да допуска едни национали да спазват решенията на федерацията и да участват в подготвителните лагери, а други да бъдат регистрирани за най-големите международни състезания, без да са изпълнили приетите от УС условия.

Във връзка с това БФ Борба огласява и един от мотивите за освобождаването на Белчо Горанов като генерален секретар: системно неизпълнение и саботиране на решения на УС. Като особено фрапиращ пример за този мотив беше посочено писмо до Международната организация на световната борба (UWW), с което е поискано да бъдат допълнително регистрирани състезатели от ЦСКА за Световното първенство. Това действие е извършено от Белчо Горанов въпреки изричното решение на УС на БФ Борба от 2 април 2025 г. и въпреки факта, че състезателите на СКБ ЦСКА многократно са били канени да се включат в лагерите на националния отбор.

Особено важно е, че това действие е предприето без решение на УС и без съгласуване с председателя на БФ Борба Станка Златева.

За УС на федерацията това представлява пореден пример за заобикаляне на колективно взети решения и действие от името на БФ Борба извън правомощията и волята на нейното ръководство.

БФ Борба подчертава, че въпросът не е свързан с личността на конкретни състезатели или с техните спортни качества и заслуги. Въпросът е в спазването на правилата, приети от УС, които трябва да бъдат еднакви за всички.

БФ Борба няма да допуска решенията на УС да бъдат заобикаляни или да се правят опити федерацията да бъде представлявана пред международните организации по начин, който противоречи на решенията на нейния колективен управленски орган."


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  • 1 тая простотия само тук вирее

    7 0 Отговор
    момчета състезавайте се за друга страна докат сте в силата си

    Коментиран от #2, #3

    21:42 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 точно го каза

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "тая простотия само тук вирее":

    Да се махат използвачите

    21:53 08.10.2026

  • 4 Крушаре

    1 1 Отговор
    Да си ходи на село. Няма доблест,няма далновидност,има само омраза и реваншизъм.
    Затова и никога не стана олимпийски шампион,няма сърце на спортсмен.
    Когато и да си отиде тази малко грамотна и поставена там жена ,все ще е късно.

    22:21 08.10.2026

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