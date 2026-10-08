Новини
Спорт »
Други спортове »
Луис Фонси с топли думи за Христо Стоичков: „За мен е чест да го наричам приятел“

Луис Фонси с топли думи за Христо Стоичков: „За мен е чест да го наричам приятел“

8 Октомври, 2026 23:17 461 0

  • луис фонси-
  • христо стоичков-
  • despacito-
  • петя дикова-
  • музика-
  • българия

Изпълнителят на „Despacito“ пристигна в България

Луис Фонси с топли думи за Христо Стоичков: „За мен е чест да го наричам приятел“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световната латино звезда Луис Фонси пристигна за първи път в България и даде специално интервю на Петя Дикова. Певецът, който вече повече от 28 години е на музикалната сцена, разказа за кариерата си, хита „Despacito“ и срещата си с българската футболна легенда Христо Стоичков.

Фонси е сред най-успешните латино изпълнители в света, а „Despacito“ се превърна в глобален феномен. Песента, излязла през 2017 г., оглавява Billboard Hot 100 в продължение на 16 седмици и носи на пуерториканския изпълнител седем световни рекорда на Гинес. Видеото към хита вече има над 9 милиарда гледания в YouTube.

Певецът разкри и подробности за познанството си с Христо Стоичков, към когото отправи изключително топли думи.

„Да, той е прекрасен, наистина прекрасен човек. Прекарахме чудесно време заедно. Винаги е хубаво да научиш повече за България лично от някого, а когато е от самия него, е чудесно. Имахме чудесна вечеря с екипа ми и той ни посрещна с отворени обятия“, сподели Фонси.

Той определи Стоичков като истинска легенда и призна, че за него е чест да го нарича свой приятел.

„Винаги е приятно да дойдеш в дадена страна за първи път и да бъдеш посрещнат по този начин. За мен е чест да го наричам приятел, той е истинска легенда“, каза музикантът.

Фонси коментира и дългото пътуване до България, като заяви, че разстоянието няма значение, когато има възможност да представи музиката си пред нова публика.

„Искахме да бъдем тук, защото е привилегия да представя музиката си в толкова красива страна, да го направя за първи път и да бъда посрещнат така – да изнеса цял концерт, макар и на испански“, заяви той.

Певецът призна, че езиковата бариера не е пречка, когато музиката успява да обедини хората.

„Отвъд езиковата бариера хората просто искат да се забавляват, да танцуват и да се свържат с музиката – а това е истинска благословия. Така че бих пътувал дотук по всяко време – три дни, четири дни, колкото и време да отнеме. За мен това е най-хубавото нещо в музиката – да се събираме заедно“, допълни Луис Фонси.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове