Луис Фонси с топли думи за Христо Стоичков: „За мен е чест да го наричам приятел“

Световната латино звезда Луис Фонси пристигна за първи път в България и даде специално интервю на Петя Дикова. Певецът, който вече повече от 28 години е на музикалната сцена, разказа за кариерата си, хита „Despacito“ и срещата си с българската футболна легенда Христо Стоичков.

Фонси е сред най-успешните латино изпълнители в света, а „Despacito“ се превърна в глобален феномен. Песента, излязла през 2017 г., оглавява Billboard Hot 100 в продължение на 16 седмици и носи на пуерториканския изпълнител седем световни рекорда на Гинес. Видеото към хита вече има над 9 милиарда гледания в YouTube.

Певецът разкри и подробности за познанството си с Христо Стоичков, към когото отправи изключително топли думи.

„Да, той е прекрасен, наистина прекрасен човек. Прекарахме чудесно време заедно. Винаги е хубаво да научиш повече за България лично от някого, а когато е от самия него, е чудесно. Имахме чудесна вечеря с екипа ми и той ни посрещна с отворени обятия“, сподели Фонси.

Той определи Стоичков като истинска легенда и призна, че за него е чест да го нарича свой приятел.

„Винаги е приятно да дойдеш в дадена страна за първи път и да бъдеш посрещнат по този начин. За мен е чест да го наричам приятел, той е истинска легенда“, каза музикантът.

Фонси коментира и дългото пътуване до България, като заяви, че разстоянието няма значение, когато има възможност да представи музиката си пред нова публика.

„Искахме да бъдем тук, защото е привилегия да представя музиката си в толкова красива страна, да го направя за първи път и да бъда посрещнат така – да изнеса цял концерт, макар и на испански“, заяви той.

Певецът призна, че езиковата бариера не е пречка, когато музиката успява да обедини хората.

„Отвъд езиковата бариера хората просто искат да се забавляват, да танцуват и да се свържат с музиката – а това е истинска благословия. Така че бих пътувал дотук по всяко време – три дни, четири дни, колкото и време да отнеме. За мен това е най-хубавото нещо в музиката – да се събираме заедно“, допълни Луис Фонси.