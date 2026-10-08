Джани Инфантино получи мощна подкрепа от Африка за нов мандат начело на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино получи категорична подкрепа от лидерите на африканския футбол за преизбирането си на конгреса през март. Решението е сериозен тласък за кандидатурата на швейцареца с италиански корени, съобщава „Ройтерс“.

Инфантино се срещна с президентите на африканските футболни федерации по време на конференция в Кабо Верде. Форумът беше първият по рода си стратегически симпозиум за развитието на африканския футбол и събра представители на над една четвърт от общо 211-те федерации, които ще имат право на глас на изборите за президент на ФИФА.

Президентът на Африканската футболна конфедерация (CAF) Патрис Моцепе обяви пред делегатите, че всичките 54 членове на организацията застават зад Инфантино.

„Налице е единодушно решение на 54-те асоциации членки на КАФ безусловно да подкрепят Джани като президент на ФИФА“, заяви Моцепе.

Той посочи като причина за подкрепата отношението на Инфантино към африканския футбол и помощта, която президентът на световната футболна централа е оказвал на континента.

Подкрепата от Африка идва само ден след като бившият швейцарски национал Рамон Вега обяви намерението си да се кандидатира за президент на ФИФА. Така той ще се изправи срещу сънародника си Инфантино на изборите през следващата година.