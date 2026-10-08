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Джани Инфантино получи мощна подкрепа от Африка за нов мандат начело на ФИФА

Джани Инфантино получи мощна подкрепа от Африка за нов мандат начело на ФИФА

8 Октомври, 2026 22:08 564 8

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  • футбол

Налице е единодушно решение на 54-те асоциации членки на КАФ

Джани Инфантино получи мощна подкрепа от Африка за нов мандат начело на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА Джани Инфантино получи категорична подкрепа от лидерите на африканския футбол за преизбирането си на конгреса през март. Решението е сериозен тласък за кандидатурата на швейцареца с италиански корени, съобщава „Ройтерс“.

Инфантино се срещна с президентите на африканските футболни федерации по време на конференция в Кабо Верде. Форумът беше първият по рода си стратегически симпозиум за развитието на африканския футбол и събра представители на над една четвърт от общо 211-те федерации, които ще имат право на глас на изборите за президент на ФИФА.

Президентът на Африканската футболна конфедерация (CAF) Патрис Моцепе обяви пред делегатите, че всичките 54 членове на организацията застават зад Инфантино.

„Налице е единодушно решение на 54-те асоциации членки на КАФ безусловно да подкрепят Джани като президент на ФИФА“, заяви Моцепе.

Той посочи като причина за подкрепата отношението на Инфантино към африканския футбол и помощта, която президентът на световната футболна централа е оказвал на континента.

Подкрепата от Африка идва само ден след като бившият швейцарски национал Рамон Вега обяви намерението си да се кандидатира за президент на ФИФА. Така той ще се изправи срещу сънародника си Инфантино на изборите през следващата година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    2 0 Отговор
    Ми да си рита с африканските отбори

    22:12 08.10.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    И Арктика и Аляска също го подкрепят мощно! Очаква се лигата на аборигените в Австралия да прати официална нота също!
    Маорите в НЗ засега се въздържат!

    Коментиран от #3

    22:13 08.10.2026

  • 3 Ох, не мога бее

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    🤣😂😂😂🤣

    22:15 08.10.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Кво ли им е обещал? Излезе информация , че Инфантино е обещал полуфинал на Мароко на световното, ако го подкрепят. Значи в централата на ФИФА се решава , кой на кое място да се класира, пък ние пием бира и псуваме съдиите.

    22:33 08.10.2026

  • 5 Търгаши

    0 0 Отговор
    Търгаши

    22:38 08.10.2026

  • 6 корумпетата се поддържат

    0 0 Отговор
    ами ето го и най-големия му спонсор значи

    22:50 08.10.2026

  • 7 Идеята за почивки за хидратация,

    0 0 Отговор
    за да се излъчват реклами по телевизията беше блестяща. Но Инфантино трябва да продължи започнатото, да въведе прекъсвания по искане на треньора, съдията или играчите, както е в американския футбол, а също и четири четвъртини, вместо две полувремена за още реклами.

    23:19 08.10.2026

  • 8 Идеята за повече отбори на световното

    0 1 Отговор
    също е добра. Така увеличавайки броя на участниците всеки път, ще дойде момент, когато и ние ще се завърнем триумфално на финалите.

    23:21 08.10.2026

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