Ювентус се разбра с Нико Гонсалес за нов договор с по-висока заплата

Ювентус е постигнал устно споразумение с аржентинския полузащитник Нико Гонсалес за подписването на нов договор, съобщават италианските медии. Очаква се новото споразумение да включва и увеличение на възнаграждението на футболиста.

Настоящият контракт на 28-годишния аржентинец с торинския гранд е валиден до лятото на 2029 година. Въпреки че остават няколко сезона до изтичането му, ръководството на клуба вече е постигнало договорка с играча за продължаване на сътрудничеството при подобрени финансови условия.

Гонсалес пристигна в Ювентус от Фиорентина през лятото на 2025 година. След трансфера си той продължава да бъде част от състава на „бианконерите“, като през настоящия сезон е записал пет участия във всички турнири.

В тези срещи аржентинският футболист е допринесъл за отбора с два гола и една асистенция. Представянето му и постигнатото разбирателство между двете страни са предпоставка за предстоящото официално оформяне на новия контракт.

Според данните на Transfermarkt пазарната стойност на Нико Гонсалес възлиза на 22 милиона евро. Ако договорът бъде подписан, Ювентус ще си осигури услугите на полузащитника при по-добри условия за играча, като същевременно ще запази дългосрочните си планове с него.