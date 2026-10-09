Спортът по ТВ в петък (9 октомври)

07.30 Тенис: Турнир в Шанхай - МАХ Спорт 1, МАХ Спорт 2, МАХ Спорт 3
09.50 Мото GP: Тренировка за Гран при на Индонезия - МАХ Спорт 4
11.30 Формула 1: Първа тренировка за Гран при на Сингапур - Диема спорт 3
15.50 Формула 1: Втора тренировка за Гран при на Сингапур - Диема спорт 3
17.30 Футбол: Янтра Габрово – Вихрен Сандански - Диема спорт
19.30 Футбол: Хайденхайм – Кайзерслаутерн - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Айнтрахт Брауншвайг – Холщайн Нова спорт
20.00 Футбол: Етър Велико Търново – Фратрия - Диема спорт
21.00 Футбол: Ал Насър – Ал Дирия - МАХ Спорт 1
21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Анадолу Ефес - МАХ One
21.30 Футбол: Борусия Дортмунд – Вердер - Диема спорт 3
21.30 Баскебол: Барселона – Жалгирис - МАХ Спорт 2
21.45 Футбол: Ланс – Лион - Нова спорт
22.00 Футбол: Малага – Еспаньол - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Уест Хем – Куинс Парк Рейнджърс - Диема спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА