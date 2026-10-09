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Спортът по ТВ в петък (9 октомври)

Спортът по ТВ в петък (9 октомври)

9 Октомври, 2026 07:32 818 0

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Ето какво може да гледате по телевизията през днешния ден

Спортът по ТВ в петък (9 октомври) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

07.30 Тенис: Турнир в Шанхай - МАХ Спорт 1, МАХ Спорт 2, МАХ Спорт 3

09.50 Мото GP: Тренировка за Гран при на Индонезия - МАХ Спорт 4

11.30 Формула 1: Първа тренировка за Гран при на Сингапур - Диема спорт 3

15.50 Формула 1: Втора тренировка за Гран при на Сингапур - Диема спорт 3

17.30 Футбол: Янтра Габрово – Вихрен Сандански - Диема спорт

19.30 Футбол: Хайденхайм – Кайзерслаутерн - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Айнтрахт Брауншвайг – Холщайн Нова спорт

20.00 Футбол: Етър Велико Търново – Фратрия - Диема спорт

21.00 Футбол: Ал Насър – Ал Дирия - МАХ Спорт 1

21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Анадолу Ефес - МАХ One

21.30 Футбол: Борусия Дортмунд – Вердер - Диема спорт 3

21.30 Баскебол: Барселона – Жалгирис - МАХ Спорт 2

21.45 Футбол: Ланс – Лион - Нова спорт

22.00 Футбол: Малага – Еспаньол - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Уест Хем – Куинс Парк Рейнджърс - Диема спорт 2


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