ЦСКА планира да открие новия стадион с дербито срещу Славия?

Дербито между ЦСКА и Славия от 11-ия кръг на efbet Лига може да се превърне в първия официален мач на обновения стадион „Българска армия“. Според информация на „Мач Телеграф“ срещата е насрочена за 30 октомври, петък, но от ръководството на „червените“ искат тя да се проведе през уикенда.
Очаква се клубът да поиска промяна на датата, така че двубоят да се играе в събота, 31 октомври, от 19:30 часа. Решението по евентуалното пренасрочване трябва да стане ясно през следващата седмица. Независимо от промяната, именно сблъсъкът със Славия е сочен за откриващия мач на новата арена.
Преди официалното откриване ще бъде организирана и тестова среща, на която да бъдат проверени всички системи и съоръжения на стадиона. Според информацията тя трябва да се проведе пред публика от минимум 1000 души, като се очаква това да се случи през седмицата преди дербито.
Около откриването на стадиона се обсъжда и възможността ЦСКА да отложи шампионатния си двубой с Лудогорец, който по програма е насрочен за 26 октомври. „Червените“ имат право на още едно отлагане в първенството заради участието си в европейските клубни турнири.
Причините за подобен ход са свързани с натоварената програма на отбора. На 22 октомври ЦСКА трябва да гостува на Нордселанд в Лигата на конференциите, което оставя малко време за възстановяване преди сблъсъка с разградчани. Освен това евентуалното пренасрочване би позволило на „армейците“ да приемат Лудогорец на новия стадион.
Първият европейски мач на обновената „Българска армия“ пък се очаква да бъде домакинството на Трабзонспор на 26 ноември.
Информацията за датите и евентуалните промени е според публикацията на „Мач Телеграф“ и подлежи на официално потвърждение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #2, #6
11:49 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Булдог
е 1918???? А 15 млн на Божков кога ще върнете??? А , осмокласника" двукнижник защо мълчи?
Коментиран от #4
12:14 09.10.2026
4 Левски 1914
До коментар #3 от "Булдог":Прочети в спортал , а Божков ще има да взима. Бай Ганьо казва - имал бол пари дал.
Коментиран от #10
12:20 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Надраскана плоча
До коментар #1 от "Левски 1914":Само едно и също, фалити лицензи фалити лицензи.
Защо ли?
Ако попиташ изкуствени интелект веднага ще ти отговори какво означават тези повторения
Коментиран от #9
12:37 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Левски 1914
До коментар #6 от "Надраскана плоча":А вие защо викате на Литекс името на ФАЛИРАЛИЯ отбор?
Коментиран от #12
12:50 09.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ти си само
13:25 09.10.2026
12 Надраскана плоча
До коментар #9 от "Левски 1914":Попитай ИИ това което писах по-горе и ще разбереш
13:33 09.10.2026