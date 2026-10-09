ЦСКА планира да открие новия стадион с дербито срещу Славия?

Дербито между ЦСКА и Славия от 11-ия кръг на efbet Лига може да се превърне в първия официален мач на обновения стадион „Българска армия“. Според информация на „Мач Телеграф“ срещата е насрочена за 30 октомври, петък, но от ръководството на „червените“ искат тя да се проведе през уикенда.

Очаква се клубът да поиска промяна на датата, така че двубоят да се играе в събота, 31 октомври, от 19:30 часа. Решението по евентуалното пренасрочване трябва да стане ясно през следващата седмица. Независимо от промяната, именно сблъсъкът със Славия е сочен за откриващия мач на новата арена.

Преди официалното откриване ще бъде организирана и тестова среща, на която да бъдат проверени всички системи и съоръжения на стадиона. Според информацията тя трябва да се проведе пред публика от минимум 1000 души, като се очаква това да се случи през седмицата преди дербито.

Около откриването на стадиона се обсъжда и възможността ЦСКА да отложи шампионатния си двубой с Лудогорец, който по програма е насрочен за 26 октомври. „Червените“ имат право на още едно отлагане в първенството заради участието си в европейските клубни турнири.

Причините за подобен ход са свързани с натоварената програма на отбора. На 22 октомври ЦСКА трябва да гостува на Нордселанд в Лигата на конференциите, което оставя малко време за възстановяване преди сблъсъка с разградчани. Освен това евентуалното пренасрочване би позволило на „армейците“ да приемат Лудогорец на новия стадион.

Първият европейски мач на обновената „Българска армия“ пък се очаква да бъде домакинството на Трабзонспор на 26 ноември.

Информацията за датите и евентуалните промени е според публикацията на „Мач Телеграф“ и подлежи на официално потвърждение.