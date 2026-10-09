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ЦСКА планира да открие новия стадион с дербито срещу Славия?

ЦСКА планира да открие новия стадион с дербито срещу Славия?

9 Октомври, 2026 11:44 600 12

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  • българска армия-
  • славия-
  • лудогорец-
  • efbet лига-
  • лига на конференциите

Очаква се клубът да поиска промяна на датата, така че двубоят да се играе в събота, 31 октомври, от 19:30 часа

ЦСКА планира да открие новия стадион с дербито срещу Славия? - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дербито между ЦСКА и Славия от 11-ия кръг на efbet Лига може да се превърне в първия официален мач на обновения стадион „Българска армия“. Според информация на „Мач Телеграф“ срещата е насрочена за 30 октомври, петък, но от ръководството на „червените“ искат тя да се проведе през уикенда.

Очаква се клубът да поиска промяна на датата, така че двубоят да се играе в събота, 31 октомври, от 19:30 часа. Решението по евентуалното пренасрочване трябва да стане ясно през следващата седмица. Независимо от промяната, именно сблъсъкът със Славия е сочен за откриващия мач на новата арена.

Преди официалното откриване ще бъде организирана и тестова среща, на която да бъдат проверени всички системи и съоръжения на стадиона. Според информацията тя трябва да се проведе пред публика от минимум 1000 души, като се очаква това да се случи през седмицата преди дербито.

Около откриването на стадиона се обсъжда и възможността ЦСКА да отложи шампионатния си двубой с Лудогорец, който по програма е насрочен за 26 октомври. „Червените“ имат право на още едно отлагане в първенството заради участието си в европейските клубни турнири.

Причините за подобен ход са свързани с натоварената програма на отбора. На 22 октомври ЦСКА трябва да гостува на Нордселанд в Лигата на конференциите, което оставя малко време за възстановяване преди сблъсъка с разградчани. Освен това евентуалното пренасрочване би позволило на „армейците“ да приемат Лудогорец на новия стадион.

Първият европейски мач на обновената „Българска армия“ пък се очаква да бъде домакинството на Трабзонспор на 26 ноември.

Информацията за датите и евентуалните промени е според публикацията на „Мач Телеграф“ и подлежи на официално потвърждение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    2 3 Отговор
    Това МЕНТЕ има 35 млн задължения така ,че скоро ще ФАЛИРА и то.

    Коментиран от #2, #6

    11:49 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Булдог

    3 1 Отговор
    Що си още ,, 1914", а не
    е 1918???? А 15 млн на Божков кога ще върнете??? А , осмокласника" двукнижник защо мълчи?

    Коментиран от #4

    12:14 09.10.2026

  • 4 Левски 1914

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Булдог":

    Прочети в спортал , а Божков ще има да взима. Бай Ганьо казва - имал бол пари дал.

    Коментиран от #10

    12:20 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Надраскана плоча

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Само едно и също, фалити лицензи фалити лицензи.
    Защо ли?
    Ако попиташ изкуствени интелект веднага ще ти отговори какво означават тези повторения

    Коментиран от #9

    12:37 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Левски 1914

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Надраскана плоча":

    А вие защо викате на Литекс името на ФАЛИРАЛИЯ отбор?

    Коментиран от #12

    12:50 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ти си само

    0 1 Отговор
    8 клааааас а какви ИМ ги въртиииш ..

    13:25 09.10.2026

  • 12 Надраскана плоча

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Левски 1914":

    Попитай ИИ това което писах по-горе и ще разбереш

    13:33 09.10.2026

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