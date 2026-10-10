Спортът по ТВ в събота (10 октомври)

Флик със стреличка към селекционера на Бразилия: Не знам дали Рафиня изобщо трябваше да пътува до Австралия

Наставникът на испанския шампион Барселона Ханзи Флик даде официална пресконференция преди шампионатния мач срещу Хетафе. Той разкри какво е състояние ...