Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в събота (10 октомври)

Спортът по ТВ в събота (10 октомври)

10 Октомври, 2026 07:57 986 0

  • футбол-
  • волейбол-
  • баскетбол-
  • тенис-
  • формула 1

Ето какво може да гледате по телевизията през днешния ден

Спортът по ТВ в събота (10 октомври) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

05.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
05.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, трети ден Евроспорт 2
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3
07.40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
10.00 Мото GP, Спирнт за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
11.35 Колоездене: Обиколка на Ломбардия, мъже Евроспорт 1
12.00 Формула 1, спринт за Гран при на Сингапур Диема спорт 3
14.00 Магдебург – Хановер Диема спорт 3
14.30 Арсенал – Лийдс Диема спорт 2
14.30 Уест Бромич – Бирмингам Нова спорт
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.00 Ботев (Вр) – Спартак Диема спорт
15.00 Райо Валекано – Атлетик МАХ Спорт 4
16.00 Дженоа – Фиорентина МАХ Спорт 3
16.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Сингапур Диема спорт 3
16.30 Аугсбург – Байерн Нова спорт
17.00 Челси – Борнемут Диема спорт 2
17.00 Астън Вила – Брентфорд Диема спорт 3
17.15 Алавес – Атлетико МАХ Спорт 4
17.30 Локомотив (Сф) – Локомотив (Пд) Диема спорт
19.00 Интер – Парма МАХ Спорт 3
19.30 Барселона – Хетафе МАХ Спорт 4
19.30 Манчестър Юнайтед – Тотнъм Диема спорт 2
19.30 Лайпциг – Фрайбург Диема спорт 3
19.30 АЕК – ОФИ Нова спорт
20.00 Ботев (Пд) – Славия Диема спорт
20.00 НХЛ, Бостън – Филаделфия МАХ Спорт 2
21.30 Нюрнберлг – Волфсбург Нова спорт
21.45 Наполи – Фрозиноне МАХ Спорт 3
21.45 ПСЖ – Льо Ман Диема спорт 2
21.45 Монако – Тулуза Диема спорт 3
22.00 Реал – Виляреал МАХ Спорт 4


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове