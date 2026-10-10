05.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
05.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
06.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, трети ден Евроспорт 2
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 3
07.40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
10.00 Мото GP, Спирнт за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
11.35 Колоездене: Обиколка на Ломбардия, мъже Евроспорт 1
12.00 Формула 1, спринт за Гран при на Сингапур Диема спорт 3
14.00 Магдебург – Хановер Диема спорт 3
14.30 Арсенал – Лийдс Диема спорт 2
14.30 Уест Бромич – Бирмингам Нова спорт
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.00 Ботев (Вр) – Спартак Диема спорт
15.00 Райо Валекано – Атлетик МАХ Спорт 4
16.00 Дженоа – Фиорентина МАХ Спорт 3
16.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Сингапур Диема спорт 3
16.30 Аугсбург – Байерн Нова спорт
17.00 Челси – Борнемут Диема спорт 2
17.00 Астън Вила – Брентфорд Диема спорт 3
17.15 Алавес – Атлетико МАХ Спорт 4
17.30 Локомотив (Сф) – Локомотив (Пд) Диема спорт
19.00 Интер – Парма МАХ Спорт 3
19.30 Барселона – Хетафе МАХ Спорт 4
19.30 Манчестър Юнайтед – Тотнъм Диема спорт 2
19.30 Лайпциг – Фрайбург Диема спорт 3
19.30 АЕК – ОФИ Нова спорт
20.00 Ботев (Пд) – Славия Диема спорт
20.00 НХЛ, Бостън – Филаделфия МАХ Спорт 2
21.30 Нюрнберлг – Волфсбург Нова спорт
21.45 Наполи – Фрозиноне МАХ Спорт 3
21.45 ПСЖ – Льо Ман Диема спорт 2
21.45 Монако – Тулуза Диема спорт 3
22.00 Реал – Виляреал МАХ Спорт 4
Спортът по ТВ в събота (10 октомври)
10 Октомври, 2026 07:57 986 0
Ето какво може да гледате по телевизията през днешния ден
05.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
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