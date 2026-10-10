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Макс Верстапен с 50-и полпозишън, тръгва първи в Сингапур

Макс Верстапен с 50-и полпозишън, тръгва първи в Сингапур

10 Октомври, 2026 20:07 559 0

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Нидерландецът ще преследва първа победа на пистата „Марина Бей“

Макс Верстапен с 50-и полпозишън, тръгва първи в Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен (Ред Бул) ще стартира от първа позиция в Гран при на Сингапур, след като спечели квалификацията на пистата „Марина Бей“. Нидерландецът записа време 1:31,373 минути и постигна първия си полпозишън в Сингапур, който е 50-и в кариерата му. Квалификацията се проведе само часове след победата му в спринтовото състезание.

Шарл Льоклер (Ферари) остана втори, на 0,054 секунди от Верстапен, а Люис Хамилтън (Ферари) зае третото място с изоставане от 0,123 секунди. Четвърти е лидерът в шампионата Кими Антонели (Мерцедес), докато Ландо Норис (Макларън) ще потегли пети.

„Много съм щастлив да бъда на полпозишън, защото това беше позицията, която исках. Болидът беше силен през целия уикенд“, каза Верстапен след квалификацията. Той допълни, че разликите между водещите пилоти са били минимални и че има елементи, които могат да бъдат подобрени.

Джордж Ръсел (Мерцедес) даде шестото време, но няма да запази тази позиция заради наказание, свързано с превишени нива на компонентите на силовия агрегат. Британецът ще стартира от края на решетката. Заради санкцията Норис и Оскар Пиастри (Макларън), които завършиха съответно пети и седми в квалификацията, ще бъдат един до друг на третата стартова редица.

Двамата пилоти на Макларън имаха инцидент в последната обиколка на спринта, докато спореха за четвъртото място. Норис завърши осми, а Пиастри не финишира. Ръсел отпадна още във втората обиколка след удар.

Кими Антонели остава начело в класирането при пилотите с 89 точки. След него е съотборникът му Джордж Ръсел. Макс Верстапен спечели първото си състезание за сезона миналия уикенд в Малайзия, а в неделя, 11 октомври, ще опита да запише първа победа и в Сингапур.

Исак Хаджар (Ред Бул) не записа време в квалификацията заради технически проблем, след като по-рано се оттегли и от спринта. Естебан Окон (Хаас) се удари в стената в началото на сесията, но успя да продължи.

Източници: bta.bg, formula1.com


Сингапур
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