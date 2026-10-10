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Левски завърши с победа турнира в Нови Сад
  Тема: Български спортни успехи

Левски завърши с победа турнира в Нови Сад

10 Октомври, 2026 19:00 449 0

  • левски волейбол-
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  • лазар бучков-
  • тодор скримов

Българският шампион се наложи с 3:1 над Крка Нове Место

Левски завърши с победа турнира в Нови Сад - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Волейболният шампион на България Левски приключи с победа участието си в международния турнир „Мемориал великана“ в Нови Сад. Тимът на Николай Желязков се наложи над словенския Крка Нове Место с 3:1 гейма (25:15, 23:25, 25:21, 25:23).

С успеха „сините“ завършиха на второ място в надпреварата с две победи и една загуба. Първата позиция зае черногорският Будва, който спечели и трите си мача.

Левски спечели два от трите си мача

Българският шампион започна турнира със загуба от Будва, но във втория ден постигна чиста победа с 3:0 над домакина Войводина. В последната си среща Левски взе първия гейм срещу Крка убедително с 25:15.

Словенският състав изравни след 25:23 във втората част, но Левски отново поведе след 25:21 в третия гейм. Четвъртата част остана равностойна до края, а българският тим я затвори при 25:23.

Бучков и Скримов с индивидуални награди

Лазар Бучков беше отличен за най-добър блокировач на турнира. Централният нападател е част от разширения състав на националния отбор на България.

Ветеранът Тодор Скримов получи наградата за най-добър изпълнител на сервис.

Предстои полуфинал за Суперкупата

Следващият мач на Левски ще бъде официалното начало на новия сезон. На 17 октомври шампионите ще се изправят срещу Локомотив Авиа в полуфинал за Суперкупата на България. Двубоят ще се играе в зала „Левски София“.

Левски спечели последните три издания на турнира и ще започне защитата на трофея пред собствена публика.

Източници: bta.bg


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