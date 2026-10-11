Левски победи Черно море с 2:0 на „Тича“

Левски победи Черно море с 2:0 на стадион „Тича“ във Варна в мач от 11-ия кръг на първенството. Мехди Мубарик (на снимката) откри резултата в 26-ата минута, а Рейналдо оформи крайния резултат в 62-ата.

С успеха „сините“ запазиха лидерската си позиция и увеличиха преднината си на върха до четири точки. Черно море остана на последното, 14-о място, с шест точки.

Мубарик даде преднина на гостите

Левски започна по-активно и създаде първата по-сериозна опасност чрез Евертон Бала, чийто удар в 11-ата минута премина покрай вратата. Малко по-късно Мустафа Сангаре стреля с глава, но без да затрудни вратаря на домакините.

В 26-ата минута Левски поведе. След изпълнение на корнер от Сержиньо вратарят на Черно море изби топката, но тя попадна на границата на наказателното поле в Мехди Мубарик. Халфът стреля от въздуха и изпрати топката в левия горен ъгъл за 0:1. Това беше първият му гол с екипа на Левски.

Черно море можеше да изравни веднага след грешка при изнасянето на топката от гостите. Селсо Сидни се озова на добра позиция, но ударът му беше блокиран и Огнян Владимиров улови топката.

Левски понесе удар в края на полувремето, когато Мустафа Сангаре получи нова контузия и беше заменен принудително от Алекс Сентейес. След смяната Рейналдо зае позиция в центъра на атаката.

Рейналдо сложи край на интригата

Черно море започна по-агресивно след почивката. В третата минута Асен Дончев не успя да нанесе силен удар отблизо, а в 57-ата Селсо Сидни стреля от малък ъгъл, но Владимиров боксира топката.

В 62-ата минута Левски удвои аванса си. Сержиньо изчака развитието на атаката и изведе Алдаир отдясно. Резервата центрира остро по земя, а Рейналдо засече топката при задната греда и я изпрати в мрежата за 0:2. Бразилецът вече има четири попадения в първенството.

До края Черно море не успя да промени резултата. В добавеното време Кристиан Димитров излезе сам срещу вратаря и чукна топката покрай него, но Несторли Лумбу изби пред голлинията.

Домакините играха пред необичайна атмосфера, след като най-верните привърженици на Черно море не заеха местата си в обичайната трибуна в знак на протест срещу представянето на отбора.

Предстоят мачове в Европа и за Купата

Следващият двубой на Левски е гостуване на НЕК Неймеген в Лига Европа на 15 октомври. След това „сините“ ще играят срещу Спартак (Плевен) в Ловеч в турнира за Купата на България.

Черно море ще търси прекъсване на негативната серия при гостуването си на Марек в Дупница през следващия уикенд.

Източници: bta.bg, novsport.com, topsport.bg