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Влахович донесе победа на Бешикташ с гол от дузпа

Влахович донесе победа на Бешикташ с гол от дузпа

12 Октомври, 2026 05:15 467 0

  • бешикташ-
  • душан влахович-
  • коджаелиспор-
  • сюперлиг-
  • лига европа

Истанбулският тим спечели с 2:1 срещу Коджаелиспор и се доближи на точка от лидера Галатасарай

Влахович донесе победа на Бешикташ с гол от дузпа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бешикташ победи Коджаелиспор с 2:1 като домакин и се върна към победите в турската Сюперлиг. Душан Влахович донесе успеха с гол от дузпа в 31-вата минута.

Домакините поведоха в 18-ата минута, когато Оркун Кьокчу откри резултата. Коджаелиспор отговори бързо и в 27-ата минута Мануел Шоу изравни.

Четири минути по-късно главният съдия Абдулах Ташкинсой отсъди наказателен удар в полза на Бешикташ. Влахович застана зад топката и реализира без пропуск за 2:1.

През второто полувреме нови голове не паднаха. В 83-тата минута домакините поискаха още една дузпа, но след намесата на системата ВАР решението остана в полза на Коджаелиспор.

„У дома трите точки са наши“, написа Бешикташ след срещата.

Бешикташ остана на точка от върха

С победата истанбулският тим събра 15 точки след седем мача и заема второ място във временното класиране. Лидер е шампионът Галатасарай с 16 точки след успеха си над Касъмпаша в петък.

Следващото изпитание за Бешикташ ще бъде в Лига Европа. Турският отбор ще гостува на Хофенхайм във втория кръг на основната фаза на турнира. Двубоят е насрочен за 15 октомври, четвъртък, от 22:00 часа българско време.

Източници: sportal.bg, bjk.com.tr, uefa.com


Турция
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