Фенербахче, Бешикташ и Трабзонспор с убедителни победи без допуснат гол

Нито един от големите преследвачи не успя да съкрати изоставането си от Галатасарай след неделните мачове от 11-ия кръг на турската Суперлига. Трабзонспор, Бешикташ и Фенербахче спечелиха, но лидерът вече беше взел трите точки с победа над АМЕД Спортив Фаалиятлер в събота.

Галатасарай се наложи с 4:3 и остана начело с 28 точки. Трабзонспор е втори с 25 точки, Бешикташ заема четвъртото място с 22, а Фенербахче се изкачи до шестата позиция с 19 точки. Така разликата между лидера и трите традиционно силни клуба остана съответно три, шест и девет точки. Данните са от класирането на Турската футболна федерация след приключването на всички срещи от кръга.

Фенербахче даде най-силната заявка

Фенербахче разгроми Арджа Чорум с 5:0 като гост. Мейсън Грийнууд откри резултата в 11-ата минута, а Ирфан Джан Кахведжъ удвои в 21-вата. Кахведжъ вкара и третия гол в 56-ата минута, Грийнууд добави четвърти в 63-ата, а Огуз Айдън оформи крайния резултат в 75-ата.

След мача треньорът Емре Белозоглу заяви пред Анадолската агенция: „За нас това е перфектно начало“. Той добави, че отборът трябва да продължи да печели мач за мач, след като разликата до Галатасарай остава девет точки.

Влахович с два гола за Бешикташ

Бешикташ победи Генчлербирлиги с 3:0 на стадион „Тюпраш“ и записа шеста поредна домакинска победа в първенството. Душан Влахович отбеляза в 20-ата и 45-ата минута, а Поку реализира третото попадение в 85-ата.

Генчлербирлиги игра с десет души от 22-рата минута след втори жълт картон на Метехан Балтаджъ. След срещата треньорът на гостите Бернд Щорк призна: „Бешикташ е на друго ниво“. Победата остави черно-белите на шест точки от върха.

Трабзонспор запази най-близката позиция

Трабзонспор спечели с 2:0 гостуването си на Аланяспор и остана единственият от неделните преследвачи в пряка близост до Галатасарай. Тимът има 25 точки и изостава с три от шампиона.

Въпреки трите победи в неделя, класирането в челото не се промени съществено, защото Галатасарай също спечели своя мач. След паузата за националните отбори лидерът приема Самсунспор на 21 ноември. В същия ден Фенербахче гостува на Коджаелиспор, а на 22 ноември Бешикташ ще играе с Коняспор, докато Трабзонспор приема Еюпспор.

Източници: aa.com.tr, ajansspor.com, haberturk.com