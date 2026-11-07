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Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА
  Тема: Български спортни успехи

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

7 Ноември, 2026 18:28 711 0

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  • хулио веласкес

„Сините“ се изкачиха с 20 позиции до 151-ото място след победата над Ягелония в Лига Европа

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Левски е отборът с най-голямото изкачване в клубната ранглиста на УЕФА след последния кръг от европейските турнири. „Сините“ се придвижват с 20 позиции до 151-ото място, показват данните на Football Meets Data.

Българският шампион добавя 2.000 точки към клубния си коефициент през седмицата и вече има общ актив от 12.000 точки. Напредъкът идва след победата с 1:0 срещу Ягелония в четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Победата над Ягелония донесе важния напредък

Успехът срещу полския тим осигури на Левски точки в европейския турнир и доведе до най-сериозния скок на отбор в клубната ранглиста на УЕФА след изиграния кръг. Столичният състав е воден от Хулио Веласкес, под чието ръководство по-рано отстрани Университатя Крайова в квалификациите за Шампионската лига.

Университатя Крайова е втора по изкачване

Румънският Университатя Крайова е най-близо до Левски по спечелени позиции. Тимът се изкачва с 15 места в ранглистата, следван от Викинг с напредък от 13 позиции и ЛАСК, който прибавя 11 места.

Така Левски се оказва лидер по движение нагоре в класацията след последния кръг, а победата над Ягелония увеличава клубния му коефициент до 12.000 точки.

Източник: sportal.bg


София / България
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