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Галатасарай оцеля срещу Амедспор в голов трилър 4:3

Галатасарай оцеля срещу Амедспор в голов трилър 4:3

8 Ноември, 2026 12:00 529 0

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  • бешикташ

Лидерът в турската Суперлига допусна три гола след почивката, но запази преднината си на върха. Фенербахче, Трабзонспор и Бешикташ играят днес

Галатасарай оцеля срещу Амедспор в голов трилър 4:3 - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Галатасарай победи изненадващия втори в класирането Амедспор с 4:3 в мач от 11-ия кръг на турската Суперлига. Домакините поведоха с 3:0, но допуснаха три попадения след почивката и трябваше да бранят минималния си аванс до последния съдийски сигнал.

Рафел Леао откри резултата още в 7-ата минута след подаване на Лукас Торейра. В края на първото полувреме Галатасарай удвои преднината си, а в 59-ата минута Алексей Батраков вкара за 3:0. В различните статистически отчети второто попадение е записано и като автогол на вратаря на Амедспор Жан-Бертран Лафон, след като той отклони удара на Батраков.

Амедспор не се отказа и върна интригата в рамките на три минути. Диа Саба намали изоставането в 62-ата минута, а Гифт Орбан засече с глава центриране на Фуркан Соялп за 3:2 в 65-ата. Галатасарай отново се откъсна в 80-ата минута, когато Баръш Алпер Йълмаз реализира с глава след подаване на Габриел Сара.

В добавеното време Йира Сор оформи крайното 4:3, но домакините удържаха победата. След мача треньорът на Амедспор Бесник Хаси призна проблемите в защита:

„Ако допуснете четири гола, няма как да вземете точки.“

Хаси заяви още, че неговият отбор е показал характер и може да извлече поуки от двубоя.

Галатасарай остава начело

Успехът е девети за Галатасарай в първенството. Тимът събра 28 точки и запази лидерската позиция, докато Амедспор остана с 23 точки след второто си поражение за сезона. Преди срещата двата отбора бяха разделени само от две точки, а Амедспор бе сред големите изненади в началото на кампанията.

Треньорът на Галатасарай Окан Бурук определи резултата като важен след натоварената програма на отбора. Той посочи, че тимът е водил с 3:0, но след това е загубил контрол върху мача и е позволил на съперника да се върне в него. Бурук съобщи също, че състоянието на контузилия се Рафел Леао ще бъде уточнено след медицински преглед, а за Виктор Осимен няма определен срок за завръщане.

Фенербахче, Трабзонспор и Бешикташ играят днес

Фенербахче гостува на Чорум в 15:00 часа българско време. Трабзонспор излиза срещу Аланияспор в 17:30 часа, а Бешикташ приема Генчлербирлиги в 20:00 часа. Преди мачовете Трабзонспор е трети с 22 точки, Бешикташ е пети с 19, а Фенербахче заема шестото място с 16 точки.

Източници: t24.com.tr, 24saatgazetesi.com, birsoluk.com


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