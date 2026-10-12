Джуд Белингам избухна: „Това вече не е футбол!“

Джуд Белингам и Марк Кукурея не скриха гнева си от съдийското решение след изгонването на Винисиус Жуниор в съботния сблъсък между Реал Мадрид и Виляреал. Ситуацията, в която бразилската звезда дръпна за косата защитника на гостите Салиба, се превърна в най-обсъжданата тема след последния съдийски сигнал. Нападателят е заплашен от тежка санкция, която почти сигурно ще го извади от голямото дерби Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври, а в същото време се появиха нови кадри, показващи огромното напрежение на „Сантиаго Бернабеу“.

Видеа, разпространени ексклузивно от DAZN, разкриват бурната реакция на Кукурея в най-критичния момент на мача. Крайният бранител потърси обяснение от реферите и влезе в директен и остър разговор с главния съдия Диас де Мера, заявявайки му в лицето: „Надявам се, че ако някой ме дръпне за косата, също ще вдигнете червен картон и ще отидете на ВАР“.

Почти едновременно друго видео улови и разочарованието на Джуд Белингам веднага след като неговият съотборник бе изпратен преждевременно под душовете. Английският халф не успя да сдържи емоциите си и бе записан от микрофоните край терена да казва: „Уау, по дяволите. Това вече не е футбол. Уау…“.

Така напрежението в лагера на „белите“ остава изключително високо, докато в клуба очакват официалното решение на дисциплинарната комисия преди най-важните мачове от сезона.