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Джуд Белингам избухна: „Това вече не е футбол!“

Джуд Белингам избухна: „Това вече не е футбол!“

12 Октомври, 2026 16:57 1 004 2

  • реал мадрид-
  • виляреал-
  • винисиус жуниор-
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Марк Кукурея скочи на съдията след червения картон на Винисиус

Джуд Белингам избухна: „Това вече не е футбол!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Джуд Белингам и Марк Кукурея не скриха гнева си от съдийското решение след изгонването на Винисиус Жуниор в съботния сблъсък между Реал Мадрид и Виляреал. Ситуацията, в която бразилската звезда дръпна за косата защитника на гостите Салиба, се превърна в най-обсъжданата тема след последния съдийски сигнал. Нападателят е заплашен от тежка санкция, която почти сигурно ще го извади от голямото дерби Ел Класико срещу Барселона на 25 октомври, а в същото време се появиха нови кадри, показващи огромното напрежение на „Сантиаго Бернабеу“.

Видеа, разпространени ексклузивно от DAZN, разкриват бурната реакция на Кукурея в най-критичния момент на мача. Крайният бранител потърси обяснение от реферите и влезе в директен и остър разговор с главния съдия Диас де Мера, заявявайки му в лицето: „Надявам се, че ако някой ме дръпне за косата, също ще вдигнете червен картон и ще отидете на ВАР“.

Почти едновременно друго видео улови и разочарованието на Джуд Белингам веднага след като неговият съотборник бе изпратен преждевременно под душовете. Английският халф не успя да сдържи емоциите си и бе записан от микрофоните край терена да казва: „Уау, по дяволите. Това вече не е футбол. Уау…“.

Така напрежението в лагера на „белите“ остава изключително високо, докато в клуба очакват официалното решение на дисциплинарната комисия преди най-важните мачове от сезона.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    По-добре да коментират поведението н Винисиус! От преди години вече съм коментирал, че него трябва да го изхвърлят от Реал Мадрид, както и други такива проблемни като Рюдигер.

    Коментиран от #2

    17:58 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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