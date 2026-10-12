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Симеон Николов с MVP и титла: Лубе спечели "Йези Волей Къп" в български сблъсък срещу Милано

Симеон Николов с MVP и титла: Лубе спечели "Йези Волей Къп" в български сблъсък срещу Милано

12 Октомври, 2026 21:45 526 1

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  • волейбол-
  • георги татаров

За Алианц Милано като титуляр започна българският посрещач Георги Татаров

Симеон Николов с MVP и титла: Лубе спечели "Йези Волей Къп" в български сблъсък срещу Милано - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кучине Лубе Чивитанова триумфира с подготвителния турнир "Йези Волей Къп", след като на финала се наложи над Алианц Милано с 3:1 гейма (25:23, 29:31, 25:21, 25:14).

Мачът се превърна в директен дуел между български национали, които имаха ключова роля за отборите си. Голямата звезда на финала бе 19-годишният разпределител на Лубе Симеон Николов, който бе избран за Най-полезен играч (MVP) на турнира.

Симеон ръководи играта на Чивитанова с впечатляваща зрялост, завърши с 5 точки, включително ас, направи отлични серии от сервис и дори се отчете със зрелищна забивка. Именно неговият начален удар в третия гейм се оказа повратен и пречупи съпротивата на Милано.

Силно представяне записа и по-големият му брат Александър Николов, който бе сред водещите реализатори за Лубе с 16 точки.

За Алианц Милано като титуляр започна българският посрещач Георги Татаров, който се отчете с 5 точки. Най-резултатен за миланци бе диагоналът Дермо с 19 точки.


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  • 1 Анонимен

    0 0 Отговор
    Браво на момчетата!

    23:00 12.10.2026

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