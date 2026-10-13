„Българският спортен тотализатор“ става основен партньор на БОК до края на 2028 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (БСТ) и Българският олимпийски комитет (БОК) сключиха дългосрочен договор за сътрудничество, обхващащ олимпийския цикъл до Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

На събитието в Министерството на младежта и спорта присъстваха министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и изпълнителният директор на „Българския спортен тотализатор“ Тервел Пенков.

От своя страна Българският олимпийски комитет продължава да работи за създаването на условия, които да подпомагат подготовката и участието на българските спортисти в олимпийските игри.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов подчерта, че приходите на БСТ са се увеличили и настоящият договор е резултат от това.

„За първи път се подписва дългосрочно споразумение между тотализатора и БОК. Така показваме конкретен резултат от съвместната ни работа през последните четири месеца. В началото на мандата на обещахме по-добро управление и контрол на публичните средства. Целта ни е да се гарантира спокойствието на нашите олимпийци в предстоящата олимпийска година. Надявам се, че средствата ще бъдат в полза на нашите спортисти“, заяви министър Керязов.

„Искам да изразя своята огромна благодарност към ММС и БСТ. Това е основа за дългогодишно сътрудничество между БОК и БСТ, който ще даде възможност да реализираме нашите дългосрочни цели. Надявам се, че няма да е само до Лос Анджелис, а и за следващи години. Това е най-естественото партньорство между държавната лотария и олимпийския комитет. В редица страни държавните лотарии подпомагат по този начин олимпийското движение. Благодаря и за новата сграда и за министъра на спорта, който сложи важен подпис за новата сграда на БОК“, каза от своя страна Весела Лечева.