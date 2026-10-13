Новини
Спорт »
Други спортове »
„Българският спортен тотализатор“ става основен партньор на БОК до края на 2028 г.

„Българският спортен тотализатор“ става основен партньор на БОК до края на 2028 г.

13 Октомври, 2026 19:19 488 6

  • тото-
  • български спортен тотализатор-
  • бок-
  • български олимпийски комитет-
  • весела лечева-
  • енчо керязов-
  • спорт

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов подчерта, че приходите на БСТ са се увеличили и настоящият договор е резултат от това

„Българският спортен тотализатор“ става основен партньор на БОК до края на 2028 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ (БСТ) и Българският олимпийски комитет (БОК) сключиха дългосрочен договор за сътрудничество, обхващащ олимпийския цикъл до Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

На събитието в Министерството на младежта и спорта присъстваха министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и изпълнителният директор на „Българския спортен тотализатор“ Тервел Пенков.

От своя страна Българският олимпийски комитет продължава да работи за създаването на условия, които да подпомагат подготовката и участието на българските спортисти в олимпийските игри.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов подчерта, че приходите на БСТ са се увеличили и настоящият договор е резултат от това.

„За първи път се подписва дългосрочно споразумение между тотализатора и БОК. Така показваме конкретен резултат от съвместната ни работа през последните четири месеца. В началото на мандата на обещахме по-добро управление и контрол на публичните средства. Целта ни е да се гарантира спокойствието на нашите олимпийци в предстоящата олимпийска година. Надявам се, че средствата ще бъдат в полза на нашите спортисти“, заяви министър Керязов.

„Искам да изразя своята огромна благодарност към ММС и БСТ. Това е основа за дългогодишно сътрудничество между БОК и БСТ, който ще даде възможност да реализираме нашите дългосрочни цели. Надявам се, че няма да е само до Лос Анджелис, а и за следващи години. Това е най-естественото партньорство между държавната лотария и олимпийския комитет. В редица страни държавните лотарии подпомагат по този начин олимпийското движение. Благодаря и за новата сграда и за министъра на спорта, който сложи важен подпис за новата сграда на БОК“, каза от своя страна Весела Лечева.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    2 0 Отговор
    След гафа с топките все още някой ли вярва в БСТ

    19:30 13.10.2026

  • 2 Жоро

    1 0 Отговор
    Една,от големите измами!!!

    19:42 13.10.2026

  • 3 Значи мафи/ята бст

    3 0 Отговор
    Отново ще вдига залозите... АЙ стига вече...Те още през 2024г. Приеха еврото и единствено те от 01.01.2026г. Работиха само с евро и не признава ха лева... Ма/фи/я

    19:48 13.10.2026

  • 4 Редовно на 5 от 35

    1 0 Отговор
    Залагам на 86........

    19:49 13.10.2026

  • 5 Обяснете ми как

    2 0 Отговор
    В едно от тегления та на 5 от 35 втори т/шанс имаше 27 бр. Познати петици - преди 3 г. беше....

    19:51 13.10.2026

  • 6 Най големия партньор

    0 0 Отговор
    На председателката на БОК е кражбата и мързелуването на гърба на нашия народ.

    20:10 13.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове