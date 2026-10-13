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Каталунски ураган в Истанбул: Барселона сътвори обрат срещу Галатасарай за 10-а поредна победа

Каталунски ураган в Истанбул: Барселона сътвори обрат срещу Галатасарай за 10-а поредна победа

13 Октомври, 2026 23:55 534 0

  • барселона-
  • галатасарай-
  • шампионска лига-
  • ламин ямал-
  • жоао кансело-
  • антъни гордън-
  • фермин лопес-
  • карим адейеми-
  • футбол

Драма и отменен гол през първото полувреме

Каталунски ураган в Истанбул: Барселона сътвори обрат срещу Галатасарай за 10-а поредна победа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Барселона продължава безапелационното си представяне от началото на сезона. Каталунският гранд постигна впечатляващ обрат и разгроми Галатасарай с 4:1 като гост на горещия стадион „Рамс Парк“ в Истанбул в двубой от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига.

Това бе 10-и пореден успех за тима във всички турнири от 10 изиграни мача през кампанията, което изкачи „блаугранас“ на върха във временното класиране на най-престижния европейски клубен турнир.

Мачът започна с натиск на гостите, но вратарят на турския тим Урджан Чакър се отличи с ключови спасявания след изстрели на Антъни Гордън и Жоао Кансело.

Противно на случващото се на терена, Галатасарай откри резултата в 28-ата минута с първия си точен удар. Рафаел Леао проби по левия фланг и подаде към Алексей Батраков, чийто изстрел рикошира в Кансело и изненада стража Жоан Гарсия – 1:0.

В 34-ата минута домакините бяха близо до втори удар, след като Батраков центрира от корнер, Виктор Осимен засече с глава, а Баръш Йълмаз отклони топката в мрежата. След преглед с системата ВАР обаче попадението бе правилно отменено поради засада.

Барселона бързо възстанови равенството малко преди почивката. В 43-ата минута Дани Олмо отне топката от съперник и я насочи към Жоао Кансело, който с прецизен шут с десния крак изравни за 1:1.

Второто полувреме премина под пълната доминация на испанския гигант:

  • 50-а минута (1:2): Ламин Ямал центрира отлично отдясно, а Фермин Лопес засече с глава във вратата на домакините.

  • 53-а минута (1:3): Ямал отново развинти отбраната на истанбулци и Ерен Елмали, след което намери Антъни Гордън, който отблизо не сгреши.

  • 65-а минута (1:4): След асистенция на Ямал към Габриел Жезуш, топката попадна в Карим Адейеми, който с нисък и точен удар с левия крак постави финалната точка в мача.

С впечатляващата си ефективност в предни позиции и перфектен баланс от началото на кампанията, Барселона изпраща силен сигнал към претендентите за трофея в Европа.


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