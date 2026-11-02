Луис Енрике предупреди ПСЖ преди гостуването на Виляреал: Миналата година започнахме по същия начин

Носителят на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен стартира отлично защитата на отличието си, записвайки три победи в първите си три срещи от основната фаза. Старши треньорът Луис Енрике обаче призова футболистите си да не се поддават на самоувереност преди гостуването на Виляреал във вторник вечер.

Испанският специалист припомни, че и през миналия сезон парижани започнаха с три поредни успеха, но впоследствие не успяха да попаднат сред първите осем в класирането и трябваше да преминат през плейофите.

Преди двубоя с Виляреал Енрике коментира предстоящия съперник и очакванията си за срещата.

„Виляреал имаше трудна програма, но треньорът им Иниго Перес е изключително позитивен човек. Харесвам младите наставници, които обичат футбола, а клубът постъпи добре, като му гласува доверие. Те изиграха добър мач срещу Ливърпул, в който заслужаваха повече. Очаква ни труден съперник, който обича да владее топката. Ще трябва да покажем най-доброто от себе си, защото в противен случай няма да спечелим“, заяви наставникът на ПСЖ.

Той допълни, че загубите са неизбежна част от развитието на всеки отбор, а Виляреал все още изгражда своя проект, но вече демонстрира сериозен потенциал.

„Надявам се утре да не бъдат в най-добрата си форма. Ако се съмняват в себе си, това може да бъде добре за нас. Най-важното обаче е ние да покажем на терена на какво сме способни“, добави Енрике.

Треньорът коментира и собственото си усещане в клуба, както и развитието на отбора под негово ръководство.

„Най-положителното е, че днес се чувствам по-комфортно, отколкото в първия си ден. Вече се чувствам добре в този различен за мен клуб. Винаги е важно да мислиш за настоящето. В клуб като нашия няма място за равносметки – трябва да останем концентрирани върху най-важните неща. Когато си в положителна ситуация, това ти носи стабилност. Зад постигнатите резултати обаче стоят един добър клуб и футболисти от висока класа“, сподели испанецът.

Луис Енрике беше категоричен, че досегашните успехи на парижани не гарантират нищо преди срещата с Виляреал.

„Ако смятаме, че ще спечелим следващия мач само заради резултатите си от началото на сезона, грешим. Успехите не идват без амбиция и качество. Виляреал е много добър отбор и трябва още от първите минути да покажем нашата решителност“, подчерта наставникът.

Енрике отново се върна към миналогодишното представяне на ПСЖ, за да обясни защо отборът не трябва да подценява нито един от оставащите си мачове.

„Миналата година започнахме по същия начин – с три победи, както и през този сезон, но в края не бяхме сред първите осем. Затова сега трябва да сме готови за всякакъв сценарий. Искаме да се представим по-добре в сравнение с миналата година. Знаем колко трудно е да спечелиш гостуване в Шампионската лига“, завърши Луис Енрике.