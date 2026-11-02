Меси и Роналдо са сред финалистите за FIFPRO World 11

Лионел Меси и Кристиано Роналдо са сред 26-те финалисти за идеалния отбор на FIFPRO World 11 за 2026 г. Списъкът е определен чрез гласуване на 19 806 професионални футболисти от 73 държави.

Гласуването обхваща представянето на играчите между 4 август 2025 г. и 19 юли 2026 г. Условие за участие е футболистите да са изиграли поне 30 официални мача в този период.

Кои са финалистите по постове

При вратарите са избрани Тибо Куртоа, Емилиано Мартинес и Давид Рая.

Защитната линия включва Пау Кубарси, Марк Кукурея, Върджил ван Дайк, Габриел, Ашраф Хакими, Нуно Мендеш, Уилям Салиба и Дайо Упамекано.

Сред полузащитниците са Джуд Белингам, Бруно Фернандеш, Енцо Фернандес, Педри, Деклан Райс, Родри и Витиня.

В нападение са номинирани Ерлинг Холанд, Хари Кейн, Хвича Кварацхелия, Килиан Мбапе, Лионел Меси, Майкъл Олисе, Кристиано Роналдо и Ламин Ямал.

Съставът ще бъде обявен на 9 ноември

Окончателният FIFPRO World 11 ще бъде съставен от най-високо класираните играчи на съответните позиции. В идеалния отбор ще попаднат един вратар, трима защитници, трима полузащитници, трима нападатели и най-добре представилият се останал полеви футболист.

FIFPRO определя отличието като награда, „избрана от футболистите за футболистите“. Победителите ще бъдат обявени на 9 ноември чрез дигиталните платформи на организацията.