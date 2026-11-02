Мохамед Салах може да получи турско гражданство и държавно отличие

Египетската футболна звезда на Трабзонспор Мохамед Салах може да стане турски гражданин. Освен това се подготвя специална церемония, на която нападателят да бъде удостоен с държавно отличие за приноса си към спорта и туризма в страната. Новината беше разпространена от журналиста на BBC Мохамед Ел Кауд.

Според информацията процедурата по предоставяне на гражданство ще обхване не само футболиста, но и неговата съпруга и трите им деца.

„Научих, че Мохамед Салах ще получи турско гражданство заедно със съпругата си и трите си деца. Салах ще бъде награден с държавен медал за изключителни заслуги на голяма церемония и ще получи още едно високо отличие, след като за кратко време допринесе за значителен напредък както в спорта, така и в туризма“, заяви Ел Кауд.

Към момента обаче информацията не е потвърдена официално. Представител на Трабзонспор е съобщил пред египетското издание Masrawy, че турските власти все още не са осъществили официален контакт с футболиста относно евентуалното му гражданство.

От клуба са информирали Салах единствено за планирана среща с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Засега обаче няма яснота кога ще се състои разговорът.

След пристигането си в Трабзон египтянинът бързо се превърна в една от най-популярните личности в града. Присъствието му привлече интереса на туристи и футболни фенове, а местните власти вече предприеха стъпки за наименуването на улица в негова чест.