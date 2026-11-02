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Мохамед Салах може да получи турско гражданство и държавно отличие

Мохамед Салах може да получи турско гражданство и държавно отличие

2 Ноември, 2026 23:10 533 0

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  • трабзонспор-
  • турция-
  • реджеп тайип ердоган-
  • турско гражданство

Процедурата по предоставяне на гражданство ще обхване не само футболиста, но и неговата съпруга и деца

Мохамед Салах може да получи турско гражданство и държавно отличие - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Египетската футболна звезда на Трабзонспор Мохамед Салах може да стане турски гражданин. Освен това се подготвя специална церемония, на която нападателят да бъде удостоен с държавно отличие за приноса си към спорта и туризма в страната. Новината беше разпространена от журналиста на BBC Мохамед Ел Кауд.

Според информацията процедурата по предоставяне на гражданство ще обхване не само футболиста, но и неговата съпруга и трите им деца.

„Научих, че Мохамед Салах ще получи турско гражданство заедно със съпругата си и трите си деца. Салах ще бъде награден с държавен медал за изключителни заслуги на голяма церемония и ще получи още едно високо отличие, след като за кратко време допринесе за значителен напредък както в спорта, така и в туризма“, заяви Ел Кауд.

Към момента обаче информацията не е потвърдена официално. Представител на Трабзонспор е съобщил пред египетското издание Masrawy, че турските власти все още не са осъществили официален контакт с футболиста относно евентуалното му гражданство.

От клуба са информирали Салах единствено за планирана среща с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Засега обаче няма яснота кога ще се състои разговорът.

След пристигането си в Трабзон египтянинът бързо се превърна в една от най-популярните личности в града. Присъствието му привлече интереса на туристи и футболни фенове, а местните власти вече предприеха стъпки за наименуването на улица в негова чест.


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