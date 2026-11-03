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България приема първите пет бойни машини „Страйкър“

България приема първите пет бойни машини „Страйкър“

3 Ноември, 2026 06:48 1 112 32

  • страйкър-
  • българска армия-
  • сухопътни войски-
  • нато-
  • велико търново

Церемонията се провежда във военния завод „ТЕРЕМ – Ивайло“ във Велико Търново. Новата техника е предназначена за Сухопътните войски

България приема първите пет бойни машини „Страйкър“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България приема първите пет бойни машини „Страйкър“ на официална церемония във военния завод „ТЕРЕМ – Ивайло“ във Велико Търново. Събитието поставя началото на реалното въвеждане в експлоатация на новия тип техника в Българската армия.

На церемонията присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. БНТ посочва, че придобиването на машините е част от ангажиментите на България към колективната отбрана на НАТО и от усилията за укрепване на способностите на Сухопътните войски.

Машините ще бъдат асемблирани във Велико Търново

Първите пет бронирани машини пристигнаха в България през февруари 2026 г. с доставка от САЩ и Канада. По информация на Министерството на отбраната те са предназначени за финално асемблиране в „ТЕРЕМ – Ивайло“, след което трябва да бъдат предадени на 61-ва механизирана бригада в Карлово.

В рамките на същата доставка у нас пристигнаха и логистични машини и оборудване. Доставени бяха и осем допълнителни машини „Страйкър“, предоставени по програма със САЩ за обучение на военнослужещи от 61-ва механизирана бригада.

Част от модернизацията на Сухопътните войски

Приемането на техниката е поредна стъпка по проекта за превъоръжаване на Сухопътните войски. Машините „Страйкър“ трябва да повишат мобилността и защитата на формированията и да допринесат за оперативната съвместимост на българските военнослужещи със съюзниците от НАТО.

След финалното асемблиране и необходимите процедури техниката предстои да бъде включена в подготовката на формированията, за които е предназначена.

Източници: bntnews.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чак

    22 1 Отговор
    и церемония ?! Искат да се бият . Срещу кого ?

    06:59 03.11.2026

  • 2 В музея ли ще е приема

    28 1 Отговор
    Пародия на смешници

    Коментиран от #32

    07:01 03.11.2026

  • 3 отдпаднала необходимост както предните

    28 2 Отговор
    айде скоро да ги дарите подарък на зеленияНАРКОМАН

    07:02 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Помислете

    17 1 Отговор
    за по широки отвори, за да не се заклещят шкембе рамбовците.

    07:03 03.11.2026

  • 6 Пълен резул

    30 1 Отговор
    Страйкър дори и Зеленски не ги искаше. Недостатъци: ниско ниво на бронирана защита, базовата броня осигурява защита предимно срещу стрелково оръжие, уязвимост към импровизирани взривни устройства и мини, ниска проходимост на тежки терени и другите няма смисъл да изброявам. Нашите бронетранспортьора бяха по-добри и още се използват в Украйна, но с модификация.

    Коментиран от #20

    07:04 03.11.2026

  • 7 НОВ ВНОС

    24 1 Отговор
    Само на 300 000 км.

    07:09 03.11.2026

  • 8 емигрант

    19 1 Отговор
    Сега пиявиците ще се снимат с тях, ще приберат комисионните и байганети ще си мисли че е защитен. хи хи хи

    07:14 03.11.2026

  • 9 Пълен

    23 1 Отговор
    смях. Направо за скрап. МТЛБто е горе долу същото. Чак и церемония. И то в завод за ремонт.

    07:14 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    19 1 Отговор
    Щял да бяга. Много го било срам, че сме платили тези кашони скъпо и прескъпо.

    07:17 03.11.2026

  • 12 Ха ха ха

    18 1 Отговор
    И за какво ни са тези допотопни тенекии?

    07:22 03.11.2026

  • 13 Тик-Ток

    13 0 Отговор
    Още скрап за милиарди , България е в последните си дни от съществуването си

    07:23 03.11.2026

  • 14 Ами

    17 0 Отговор
    Жалки циркаджии. Че и церемониално приемане на тези безподобни боклуци.

    Коментиран от #19

    07:26 03.11.2026

  • 15 ДАНО ПОНЕ СА ГИ ПРЕБОЯДИСАЛИ

    13 0 Отговор
    Да не дойдат като ф-ките ръждясали и без гуми.

    07:28 03.11.2026

  • 16 Съдията

    0 6 Отговор
    Американска техника.Най-доброто.

    07:29 03.11.2026

  • 17 Крайно време е

    16 1 Отговор
    българските журналисти да научат И българския език, на който се опитват да пишат в български сайтове... Асемблиране = сглобяване...

    07:31 03.11.2026

  • 18 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ПОРЕДНАТА СКРЪБ ЗА СКРАБ!

    07:33 03.11.2026

  • 19 джон инглиш

    0 10 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Ами след като всичко руско е боклук нямаме друг избор.

    Коментиран от #25

    07:33 03.11.2026

  • 20 И платихме

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пълен резул":

    1.4 милиарда за тези безполезни с тънка броня железа, скупчени в една база за скраб. Няма пари за заплати и пенсии, а пълнят джоба на американците.

    Коментиран от #26, #27

    07:34 03.11.2026

  • 21 Пич

    9 0 Отговор
    Смешници!!! Приемат едни безмислени дърти бракми, които дори не могат да плуват като машините, които подариха на Украйна!!!

    07:35 03.11.2026

  • 22 Треперете,

    0 4 Отговор
    руснаци.

    07:36 03.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Спрете да ни харчите парите

    8 0 Отговор
    за никому ненужна скрап.

    07:41 03.11.2026

  • 25 резервист

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "джон инглиш":

    Избор винаги има, драги!

    07:41 03.11.2026

  • 26 И няколко дрона

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "И платихме":

    За 20000 ще им видят сметката

    07:42 03.11.2026

  • 27 И няколко дрона

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "И платихме":

    За 20000 ще им видят сметката

    07:43 03.11.2026

  • 28 Бащата

    3 0 Отговор
    на Михал Стрнад е започнал бизнеса си с изкупуване на стара военна техника в началото на 90 - те . Днес синът му е най - богатия човек в Чехия с цели 20 милиарда долара . Тия другари са закъснели с десетилетия .

    07:45 03.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ццц

    1 0 Отговор
    В Червен бряг правят 100 пъти по-добри, но Тагаренко, като виден военен експерт, закупи тези двутактови вицове от американците! Предназначени са за ситуации като във Франция или ако проф. Рачев даде прогноза за големи жеги - да им сложиш едно водно оръдие и да пръскаш децата! Всеки биатлонист може да ги пробие с флоберката си и ако минат по паветата на парада на 6-ти май механиците ще има да сменят биалетки и маншони, че даже и някой друг изтекъл амортесьор!

    07:56 03.11.2026

  • 31 Да Си Ги Сложат !

    1 0 Отговор
    В Музея !

    07:57 03.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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