България приема първите пет бойни машини „Страйкър“ на официална церемония във военния завод „ТЕРЕМ – Ивайло“ във Велико Търново. Събитието поставя началото на реалното въвеждане в експлоатация на новия тип техника в Българската армия.
На церемонията присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. БНТ посочва, че придобиването на машините е част от ангажиментите на България към колективната отбрана на НАТО и от усилията за укрепване на способностите на Сухопътните войски.
Машините ще бъдат асемблирани във Велико Търново
Първите пет бронирани машини пристигнаха в България през февруари 2026 г. с доставка от САЩ и Канада. По информация на Министерството на отбраната те са предназначени за финално асемблиране в „ТЕРЕМ – Ивайло“, след което трябва да бъдат предадени на 61-ва механизирана бригада в Карлово.
В рамките на същата доставка у нас пристигнаха и логистични машини и оборудване. Доставени бяха и осем допълнителни машини „Страйкър“, предоставени по програма със САЩ за обучение на военнослужещи от 61-ва механизирана бригада.
Част от модернизацията на Сухопътните войски
Приемането на техниката е поредна стъпка по проекта за превъоръжаване на Сухопътните войски. Машините „Страйкър“ трябва да повишат мобилността и защитата на формированията и да допринесат за оперативната съвместимост на българските военнослужещи със съюзниците от НАТО.
След финалното асемблиране и необходимите процедури техниката предстои да бъде включена в подготовката на формированията, за които е предназначена.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чак
06:59 03.11.2026
2 В музея ли ще е приема
Коментиран от #32
07:01 03.11.2026
3 отдпаднала необходимост както предните
07:02 03.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Помислете
07:03 03.11.2026
6 Пълен резул
Коментиран от #20
07:04 03.11.2026
7 НОВ ВНОС
07:09 03.11.2026
8 емигрант
07:14 03.11.2026
9 Пълен
07:14 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:17 03.11.2026
12 Ха ха ха
07:22 03.11.2026
13 Тик-Ток
07:23 03.11.2026
14 Ами
Коментиран от #19
07:26 03.11.2026
15 ДАНО ПОНЕ СА ГИ ПРЕБОЯДИСАЛИ
07:28 03.11.2026
16 Съдията
07:29 03.11.2026
17 Крайно време е
07:31 03.11.2026
18 Боруна Лом
07:33 03.11.2026
19 джон инглиш
До коментар #14 от "Ами":Ами след като всичко руско е боклук нямаме друг избор.
Коментиран от #25
07:33 03.11.2026
20 И платихме
До коментар #6 от "Пълен резул":1.4 милиарда за тези безполезни с тънка броня железа, скупчени в една база за скраб. Няма пари за заплати и пенсии, а пълнят джоба на американците.
Коментиран от #26, #27
07:34 03.11.2026
21 Пич
07:35 03.11.2026
22 Треперете,
07:36 03.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Спрете да ни харчите парите
07:41 03.11.2026
25 резервист
До коментар #19 от "джон инглиш":Избор винаги има, драги!
07:41 03.11.2026
26 И няколко дрона
До коментар #20 от "И платихме":За 20000 ще им видят сметката
07:42 03.11.2026
27 И няколко дрона
До коментар #20 от "И платихме":За 20000 ще им видят сметката
07:43 03.11.2026
28 Бащата
07:45 03.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ццц
07:56 03.11.2026
31 Да Си Ги Сложат !
07:57 03.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.