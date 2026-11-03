България приема първите пет бойни машини „Страйкър“ на официална церемония във военния завод „ТЕРЕМ – Ивайло“ във Велико Търново. Събитието поставя началото на реалното въвеждане в експлоатация на новия тип техника в Българската армия.

На церемонията присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. БНТ посочва, че придобиването на машините е част от ангажиментите на България към колективната отбрана на НАТО и от усилията за укрепване на способностите на Сухопътните войски.

Машините ще бъдат асемблирани във Велико Търново

Първите пет бронирани машини пристигнаха в България през февруари 2026 г. с доставка от САЩ и Канада. По информация на Министерството на отбраната те са предназначени за финално асемблиране в „ТЕРЕМ – Ивайло“, след което трябва да бъдат предадени на 61-ва механизирана бригада в Карлово.

В рамките на същата доставка у нас пристигнаха и логистични машини и оборудване. Доставени бяха и осем допълнителни машини „Страйкър“, предоставени по програма със САЩ за обучение на военнослужещи от 61-ва механизирана бригада.

Част от модернизацията на Сухопътните войски

Приемането на техниката е поредна стъпка по проекта за превъоръжаване на Сухопътните войски. Машините „Страйкър“ трябва да повишат мобилността и защитата на формированията и да допринесат за оперативната съвместимост на българските военнослужещи със съюзниците от НАТО.

След финалното асемблиране и необходимите процедури техниката предстои да бъде включена в подготовката на формированията, за които е предназначена.

Източници: bntnews.bg