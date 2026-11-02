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Тодор Симов след загубата от Черно море: „Съдиите не поеха отговорност, теренът не позволяваше футбол“

Тодор Симов след загубата от Черно море: „Съдиите не поеха отговорност, теренът не позволяваше футбол“

2 Ноември, 2026 21:54 452 3

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Специалистът хвърли критики към длъжностните лица

Тодор Симов след загубата от Черно море: „Съдиите не поеха отговорност, теренът не позволяваше футбол“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Ботев Враца – Тодор Симов, изрази сериозно недоволство от тежките условия и съдийските отсъждания след минималното поражение с 0:1 при гостуването на Черно море на стадион „Тича“ в среща от 14-ия кръг на Първа лига.

Специалистът акцентира върху невъзможността да се играе качествен футбол на тежкия терен и хвърли критики към длъжностните лица за техните решения.

В интервюто си след края на мача Симов бе категоричен, че двубоят се е превърнал в истинска битка заради състоянието на терена:

„Има длъжностни лица, те трябва да поемат отговорност, но те не я поеха днес и я прехвърлиха върху нас треньорите. Домакините направиха всичко възможно да отводнят. С природата не може да се борим. Теренът беше изключително тежък, нямаше футболни достойнства, всичко беше на битка... Бяхме се подготвили, че няма да може да се играе футбол“, коментира наставникът на врачани.

Той коментира и спорните ситуации около съдийството, включително отсъдената дузпа в полза на домакините и правилата за смяна на играчи:

„Дузпата за Черно море предполагам, че е чиста. Днес съдиите ни показаха, че често сменят правилата – кога се сменят футболисти, кога влизат и излизат. Дузпата за нас явно е спорна, щом толкова я гледаха. Нека съдиите си носят отговорност.“

Въпреки поражението, треньорът отличи старанието на своите играчи:

„Дадоха всичко, имаше мъжество и характер. Не успяхме да отбележим, но поздравявам момчетата, че изиграха мача. Мога да съм недоволен само от точковия актив, защото заслужаваме повече точки. Ще се опитаме да подобрим нещата, защото във футбола най-важни са точките.“

В заключение Тодор Симов потвърди дългосрочната стратегия на клуба за залагане на родени състезатели:

„Целият ни отбор е почти изцяло съставен от българи. Ние сме избрали тази политика – с млади и опитни български футболисти. Те осъзнават какво ни е необходимо, за да постигаме успехи и да взимаме точки.“


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Син Хун

    0 0 Отговор
    На това торище Холмар от любимия тим една година не игра футбол поради тежка контузия от разораната нива, наричаща се терен!

    22:00 02.11.2026

  • 2 Някой си

    0 0 Отговор
    Направете първенството пролет-есен!И повече от 4ма чужденци не!Гонзо ,гунзо по-зле си от перукиан!

    Коментиран от #3

    22:31 02.11.2026

  • 3 Гуцката

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си":

    Гонзо е проекция на Домусчиев, Педя човек и "четвъртите" от САЩ. СЕГА НА ДОМУСЧИЕВ НЕ МУ ИЗЛИЗА СМЕТКАТА И Е ПРОБЛЕМ!

    22:37 02.11.2026

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