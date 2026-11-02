Джейк Пол ще се завърне на боксовия ринг срещу ММА звезда

Джейк Пол ще се изправи срещу звездата от смесените бойни изкуства Седрик Думбе на 24 декември в Дубай. Двубоят ще бъде в полутежка категория и ще се проведе в осем рунда.

Промоутърската компания Most Valuable Promotions определи срещата като „професионално санкциониран 8-рундов двубой в полутежка категория“. За Пол това ще бъде завръщане на ринга след едногодишно отсъствие.

Американецът загуби от бившия световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа на 19 декември 2025 г. в Маями. Джошуа нокаутира Пол в шестия рунд, а след двубоя боксьорът се е нуждаел от операция заради две счупвания на челюстта.

След поражението Пол изпадна от ранглистата на Световната боксова асоциация в полутежка категория. В професионалната си кариера, започнала през 2020 г., той има 12 победи в 14 мача. Сред успехите му е и победата над 58-годишния Майк Тайсън през 2024 г.

Седрик Думбе е роден в Камерун, но представлява Франция. Той е бивш световен шампион по кикбокс, а в момента се състезава в смесени бойни изкуства.

Предстоящата среща ще бъде боксов двубой, въпреки че Думбе има основна кариера в кикбокса и ММА. Мачът в Дубай е първият обявен двубой на Пол след загубата му от Джошуа.