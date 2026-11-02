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Астън Вила се отказа от съд срещу Джейми Карагър

Астън Вила се отказа от съд срещу Джейми Карагър

2 Ноември, 2026 23:24 478 0

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  • английски футбол

Клубът прие извиненията на телевизионния анализатор след спор за коментарите му за Унай Емери и Манчестър Юнайтед

Астън Вила се отказа от съд срещу Джейми Карагър - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Астън Вила се отказа от намерението си да съди телевизионния анализатор Джейми Карагър, след като бившият защитник на Ливърпул поднесе извинения на клуба, неговите собственици и феновете.

Спорът започна с коментар на Карагър за бъдещето на мениджъра на Астън Вила Унай Емери. Анализаторът заяви, че испанецът трябва да обмисли възможността да поеме Манчестър Юнайтед, ако настоящият мениджър на „червените дяволи“ Майкъл Карик бъде уволнен.

Думите му предизвикаха недоволство сред привържениците на бирмингамския клуб. В отговор на критиките Карагър използва обиден тон и заяви, че феновете „трябва да си затварят устите“.

Ръководството на Астън Вила определи коментарите като обидни и обяви намерение да предприеме съдебни действия срещу бившия английски национал. Клубът заяви, че няма да приеме изказвания, които според него накърняват името му и това на неговите привърженици.

Карагър впоследствие се извини, а извинението му беше прието от ръководството на Астън Вила. Така клубът се отказа от намерението си да продължи със съдебния иск срещу анализатора.

Случаят приключва след кратък публичен спор, предизвикан от обсъждането на евентуална треньорска промяна в Манчестър Юнайтед и ролята на Унай Емери. Карагър продължава работата си като телевизионен анализатор, а Емери остава начело на Астън Вила.


Великобритания
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