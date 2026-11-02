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Рецепта на деня: Езогелин чорба - турската супа с червена леща, ориз и булгур
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Езогелин чорба - турската супа с червена леща, ориз и булгур

2 Ноември, 2026 10:05 769 4

  • езогелин чорба-
  • турска кухня-
  • червена леща-
  • рецепти

Лесна рецепта стъпка по стъпка

Рецепта на деня: Езогелин чорба - турската супа с червена леща, ориз и булгур - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Езогелин чорбата е плътна турска супа, в която червената леща се комбинира с ориз, фин булгур, салца и ароматни подправки.

Необходими продукти:

  • 1 чаена чаша червена леща
  • 2 супени лъжици фин булгур
  • 2 супени лъжици ориз
  • 1 средно голяма глава кромид лук
  • 2 скилидки чесън
  • 1 супена лъжица доматено пюре
  • 1 чаена лъжичка пиперкова салца
  • 2 супени лъжици масло
  • 2 супени лъжици зехтин
  • 7 чаени чаши гореща вода или бульон
  • 1 чаена лъжичка суха мента
  • 1 чаена лъжичка сладък червен пипер
  • 1/2 чаена лъжичка кимион
  • 1/2 чаена лъжичка черен пипер
  • Сол на вкус
  • Лимонов сок и люспи лют пипер за сервиране

Начин на приготвяне:

  • Измийте червената леща, ориза и булгура поотделно, докато водата стане по-бистра. Оставете ги да се отцедят.
  • Нарежете лука на малки кубчета, а чесъна наситнете.
  • Загрейте маслото и зехтина в дълбока тенджера. Добавете лука и го задушавайте, докато омекне. Прибавете чесъна и разбъркайте за кратко.
  • Сложете доматеното пюре и пиперковата салца. Запържете ги за няколко минути, без да ги оставяте да загорят.
  • Добавете лещата, ориза и булгура. Налейте горещата вода или бульона и посолете.
  • Когато супата кипне, намалете котлона. Варете около 30 минути с полуотворен капак, докато всички продукти омекнат.
  • Пасирайте чорбата с ръчен блендер до желаната гладкост. Ако е прекалено гъста, добавете малко гореща вода.
  • Прибавете ментата, сладкия червен пипер, кимиона и черния пипер. Оставете супата да къкри още около 5 минути.
  • Поднесете езогелин чорбата гореща с лимонов сок. По желание добавете люспи лют пипер или заливка от разтопено масло с мента.

При вариант с по-едра текстура пасирането може да се пропусне. В някои рецепти се използват само вода или бульон, а в други се добавят и двата вида салца.

Източници: hthayat.haberturk.com, yemek.com, lezzet.com.tr


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    2 0 Отговор
    Венче, да те "светна" : чорба и супа са различни ястия по технология.
    Супа: всички продукти в тенджерата се заливат с вода и се варят.
    Чорба: част или всички продукти се запържват и след това се заливат с вода и се варят!

    Така че това си е ЧОРБА, а не супа!

    10:14 02.11.2026

  • 2 чорба

    0 0 Отговор
    За Гюро по случай победата😉

    10:15 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Браво моме

    0 0 Отговор
    Ориз и булгур заедно. А после на път за тоалетната си взимай ренде 😉

    10:27 02.11.2026