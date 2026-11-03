ЦИК обявява окончателните резултати от балотажа до 4 ноември

Централната избирателна комисия се очаква да обяви окончателните резултати от президентския балотаж най-късно до 4 ноември. Обработката на 100% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните комисии вече е приключила, но данните трябва да преминат през повторна проверка в ЦИК.
При повторното въвеждане на информацията се проверява дали има разминавания между данните от протоколите, предадени от районните избирателни комисии, и въведените в информационната система. Едва след приключването на тази процедура комисията ще обяви официалните резултати от вота.
Йотова и Вълчев водят с над 57%
Според обобщените данни при 100% обработени протоколи в РИК Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 1 093 852 гласа, или 57,566% от действителния вот. Андрей Гюров и Георги Кандев са подкрепени от 750 251 избиратели, което представлява 39,483%.
Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 души, или 2,951% от гласувалите. Данните са междинни в смисъла на изборната процедура, тъй като окончателното решение предстои след повторната проверка на протоколите.
Остава да бъде изчислена и окончателната активност
Обработката на протоколите от секциите в страната и чужбина приключи, като последните секции в Съединените щати и Канада са затворили в 5:00 часа българско време на 2 ноември. Окончателната избирателна активност към края на изборния ден все още не е обявена.
Говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви по-рано, че „избирателите могат да направят справка в окончателните резултати“, след като приключи повторната обработка на протоколите. След това ЦИК трябва да обяви официално избраните президент и вицепрезидент на републиката.
Източници: btvnovinite.bg, results.cik.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЦИКаджия
Коментиран от #8, #13
07:01 03.11.2026
4 На тази каква и е тарифата?
07:02 03.11.2026
5 Коефициенти
07:03 03.11.2026
6 Методи Лалов бивш председател на СГС
Когато Борисов публично уж подкрепи Гюров, симпатизантите на Радев плюс цялата му държавна и общинска администрация се вдигнаха аварийно, за да не допуснат сваляне на правителството му.
Имаше и пълно преливане на гласовете от „Възраждане“ и „Величие“ към Йотова (около +200 000 гласа): На първия тур Костадинов (191 хил.) и Ивелин Михайлов (58 хил.) имаха сумарно 251 000 гласа.
Костадинов на практика спаси кoжата на Радев.
Тази открита подкрепа формална с Банкя и Сараите изигра ролята на бумеранг и oтврати нормалните хора и мобилизира половин милион души отсреща да гласуват наказателно срещу новата сглобка.
Възрожденците спасиха трона на човека, който ги обезличи като партия.
"Това е второто дъно на сделката, напълно вероятно е Бойко да се е договорил и с двете страни едновременно, с идеята да изпързаля всички. Това е запазеният му почерк от двадесет години.
Подава публично ръка на ПП-ДБ и им отпусна около 20- на хиляди гласа, крайно недостатъчни, за да спечелят балотажа, но напълно достатъчни, за да ги oмaжe до yшите и да събуди половин милион души отсреща да гласуват наказателно срещу новата сглобка.
Така с един куршум Баце хем yнижи ПП-ДБ, хем си купи неприкосновеност от фaтмака. От утре арестуваните кметове си се прибират тихо по общините, а шaраните от двата лагера остават да се чудят кой точно ги преметна
Коментиран от #14, #19
07:05 03.11.2026
7 Умее го
07:06 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Честито
07:23 03.11.2026
11 АзСъм
07:29 03.11.2026
12 Отврат
07:33 03.11.2026
13 Трол
До коментар #3 от "ЦИКаджия":Без нея изборите нямаше да са същите.
07:49 03.11.2026
14 Тото 1 и Тото 2
До коментар #6 от "Методи Лалов бивш председател на СГС":Мето , що не ти харесва Йотова бе ? Какво толкова ! Че пишеш с доста ярост . Недей така , отразява се на нервите , психиката и здравето. Ще се гътнеш , ако лееш толкоз много злоба.
07:49 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 9ти септември
07:59 03.11.2026
18 На БАБА фърчилото
Дори повече , вече ще се хвали , че всеки , който подкрепя , ГУБИ още по-категорично и убедително.
С една дума - не ти трябва противник , щом има Борисов за "приятел" !!!!!!!!!!!!!!
07:59 03.11.2026
19 Ба бааааа
До коментар #6 от "Методи Лалов бивш председател на СГС":Умря та
08:00 03.11.2026