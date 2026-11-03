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ЦИК обявява окончателните резултати от балотажа до 4 ноември
  Тема: Избори

ЦИК обявява окончателните резултати от балотажа до 4 ноември

3 Ноември, 2026 06:46 791 19

  • цик-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • илиана йотова-
  • изборни резултати

Обработени са 100% от протоколите в районните комисии, но предстои повторна проверка на данните в ЦИК

ЦИК обявява окончателните резултати от балотажа до 4 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия се очаква да обяви окончателните резултати от президентския балотаж най-късно до 4 ноември. Обработката на 100% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните комисии вече е приключила, но данните трябва да преминат през повторна проверка в ЦИК.

При повторното въвеждане на информацията се проверява дали има разминавания между данните от протоколите, предадени от районните избирателни комисии, и въведените в информационната система. Едва след приключването на тази процедура комисията ще обяви официалните резултати от вота.

Йотова и Вълчев водят с над 57%

Според обобщените данни при 100% обработени протоколи в РИК Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 1 093 852 гласа, или 57,566% от действителния вот. Андрей Гюров и Георги Кандев са подкрепени от 750 251 избиратели, което представлява 39,483%.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 души, или 2,951% от гласувалите. Данните са междинни в смисъла на изборната процедура, тъй като окончателното решение предстои след повторната проверка на протоколите.

Остава да бъде изчислена и окончателната активност

Обработката на протоколите от секциите в страната и чужбина приключи, като последните секции в Съединените щати и Канада са затворили в 5:00 часа българско време на 2 ноември. Окончателната избирателна активност към края на изборния ден все още не е обявена.

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви по-рано, че „избирателите могат да направят справка в окончателните резултати“, след като приключи повторната обработка на протоколите. След това ЦИК трябва да обяви официално избраните президент и вицепрезидент на републиката.

Източници: btvnovinite.bg, results.cik.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЦИКаджия

    10 1 Отговор
    Абе бива си я говорителката

    Коментиран от #8, #13

    07:01 03.11.2026

  • 4 На тази каква и е тарифата?

    5 2 Отговор
    Толкова много случайни хора

    07:02 03.11.2026

  • 5 Коефициенти

    2 2 Отговор
    А кога е следващия тираж?

    07:03 03.11.2026

  • 6 Методи Лалов бивш председател на СГС

    4 7 Отговор
    Избирателите на „Възраждане“ собственоръчно бетонираха властта на фaтмака, който им изяде партията. Toп политически шедьовър.

    Когато Борисов публично уж подкрепи Гюров, симпатизантите на Радев плюс цялата му държавна и общинска администрация се вдигнаха аварийно, за да не допуснат сваляне на правителството му.

    Имаше и пълно преливане на гласовете от „Възраждане“ и „Величие“ към Йотова (около +200 000 гласа): На първия тур Костадинов (191 хил.) и Ивелин Михайлов (58 хил.) имаха сумарно 251 000 гласа.

    Костадинов на практика спаси кoжата на Радев.

    Тази открита подкрепа формална с Банкя и Сараите изигра ролята на бумеранг и oтврати нормалните хора и мобилизира половин милион души отсреща да гласуват наказателно срещу новата сглобка.

    Възрожденците спасиха трона на човека, който ги обезличи като партия.
    "Това е второто дъно на сделката, напълно вероятно е Бойко да се е договорил и с двете страни едновременно, с идеята да изпързаля всички. Това е запазеният му почерк от двадесет години.

    Подава публично ръка на ПП-ДБ и им отпусна около 20- на хиляди гласа, крайно недостатъчни, за да спечелят балотажа, но напълно достатъчни, за да ги oмaжe до yшите и да събуди половин милион души отсреща да гласуват наказателно срещу новата сглобка.

    Така с един куршум Баце хем yнижи ПП-ДБ, хем си купи неприкосновеност от фaтмака. От утре арестуваните кметове си се прибират тихо по общините, а шaраните от двата лагера остават да се чудят кой точно ги преметна

    Коментиран от #14, #19

    07:05 03.11.2026

  • 7 Умее го

    3 3 Отговор
    Добре го обработва да я назначат на този пост.

    07:06 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Честито

    2 2 Отговор
    Само някой да разясни, защо в последните 2 ч. активността се е повишила драстично и каква роля изиграха машините?

    07:23 03.11.2026

  • 11 АзСъм

    0 0 Отговор
    Толкова лапсуси допусна, лелята!

    07:29 03.11.2026

  • 12 Отврат

    2 2 Отговор
    Вместо госпожата да смени Иванчева в Сливен, я курдисаха на върха на пирамидата. Висш пилотаж по бкп-арски. Става все по-зле и по-зле. Противно зле. Гюро трици да яде.

    07:33 03.11.2026

  • 13 Трол

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЦИКаджия":

    Без нея изборите нямаше да са същите.

    07:49 03.11.2026

  • 14 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Методи Лалов бивш председател на СГС":

    Мето , що не ти харесва Йотова бе ? Какво толкова ! Че пишеш с доста ярост . Недей така , отразява се на нервите , психиката и здравето. Ще се гътнеш , ако лееш толкоз много злоба.

    07:49 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 9ти септември

    1 0 Отговор
    Народа каза ДеБилите у канала

    07:59 03.11.2026

  • 18 На БАБА фърчилото

    0 0 Отговор
    Официалният доклад ще покаже , че Б.М.Борисов , за пореден път загуби избори. Още по-абсурдното е , че в тези избори той даже и не участва.
    Дори повече , вече ще се хвали , че всеки , който подкрепя , ГУБИ още по-категорично и убедително.
    С една дума - не ти трябва противник , щом има Борисов за "приятел" !!!!!!!!!!!!!!

    07:59 03.11.2026

  • 19 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Методи Лалов бивш председател на СГС":

    Умря та

    08:00 03.11.2026

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