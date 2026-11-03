ЦИК обявява окончателните резултати от балотажа до 4 ноември

Централната избирателна комисия се очаква да обяви окончателните резултати от президентския балотаж най-късно до 4 ноември. Обработката на 100% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните комисии вече е приключила, но данните трябва да преминат през повторна проверка в ЦИК.

При повторното въвеждане на информацията се проверява дали има разминавания между данните от протоколите, предадени от районните избирателни комисии, и въведените в информационната система. Едва след приключването на тази процедура комисията ще обяви официалните резултати от вота.

Йотова и Вълчев водят с над 57%

Според обобщените данни при 100% обработени протоколи в РИК Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 1 093 852 гласа, или 57,566% от действителния вот. Андрей Гюров и Георги Кандев са подкрепени от 750 251 избиратели, което представлява 39,483%.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 56 080 души, или 2,951% от гласувалите. Данните са междинни в смисъла на изборната процедура, тъй като окончателното решение предстои след повторната проверка на протоколите.

Остава да бъде изчислена и окончателната активност

Обработката на протоколите от секциите в страната и чужбина приключи, като последните секции в Съединените щати и Канада са затворили в 5:00 часа българско време на 2 ноември. Окончателната избирателна активност към края на изборния ден все още не е обявена.

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви по-рано, че „избирателите могат да направят справка в окончателните резултати“, след като приключи повторната обработка на протоколите. След това ЦИК трябва да обяви официално избраните президент и вицепрезидент на републиката.

Източници: btvnovinite.bg, results.cik.bg, bta.bg