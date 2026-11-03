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МВР издирва 164 души, изчезнали през последните три години
  Тема: Избори

МВР издирва 164 души, изчезнали през последните три години

3 Ноември, 2026 06:43 693 5

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  • дупница

Сред тях е Ивана Георгиева от Дупница, която е в неизвестност от февруари 2024 г. Издирването на момичето продължава и на международно ниво

МВР издирва 164 души, изчезнали през последните три години - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

164 души в България остават в неизвестност, след като са обявени за издирване през последните три години. Данните са на Министерството на вътрешните работи. Само от началото на 2026 г. са подадени сигнали за стотици изчезнали хора, като голяма част от тях вече са открити. Тревожна остава тенденцията при изчезналите деца.

Сред хората, които все още се издирват, е 17-годишната Ивана Георгиева от Дупница. Тя изчезва в края на февруари 2024 г., след като напуска училище, без да вземе телефона си. До момента са открити кадри от охранителни камери, както и якето ѝ, намерено край Дупница.

Издирването на Ивана продължава

По случая няма установен извършител. Районната прокуратура в Кюстендил посочва, че наказателното производство временно е спряно, но издирването на момичето продължава, включително на международно ниво. Година след изчезването му е преустановено мащабното претърсване на терен, а Ивана е обявена за международно издирване.

Майката на Ивана, Мария Георгиева, казва, че семейството все още не знае какво се е случило с дъщеря ѝ.

„Никой няма гаранция, че утре неговото дете няма да изчезне и да попадне в нашата ситуация“, заявява Мария Георгиева.

Тя допуска различни версии за случилото се, но подчертава, че близките ѝ продължават да се надяват да бъде открита следа от момичето.

Продължителната неизвестност се отразява тежко на родителите

Психологът д-р Елис Мустакли обяснява, че родителите на изчезнали деца могат да изпитват едновременно отчаяние, гняв, страх и шок. При продължително състояние на неизвестност тези емоции могат да доведат до тревожност, посттравматично стресово разстройство и депресивни състояния.

Криминалистът Иван Савов посочва, че отчуждаването в семейството през тийнейджърската възраст е сред сериозните рискове. По думите му родителите трябва да полагат усилия децата да не се чувстват пренебрегнати.

Специалистите призовават при съмнения, че дете е в риск, да бъде подаден сигнал, а близките и околните да не остават безучастни.

Източници: bntnews.bg


Кюстендил / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милене

    0 0 Отговор
    Знам какво намекваш.
    Значи ти си човека.

    06:57 03.11.2026

  • 2 аман бре да ходи у тююркието

    2 0 Отговор
    д-р Елис Мустакли - откъде па я изкопахте тая/тоя?! Айде бе.

    07:08 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 реалност

    4 0 Отговор
    Нищо не търсят, само на хартия. Това е горчивата истина.

    07:08 03.11.2026

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