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Илиан Илиев след победата над Ботев Враца: „Може би трябваше да отложим мача, футбол трудно се играеше“

Илиан Илиев след победата над Ботев Враца: „Може би трябваше да отложим мача, футбол трудно се играеше“

2 Ноември, 2026 22:01 453 1

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Опитният специалист призна, че при тези условия двубоят се е превърнал в битка на характера

Илиан Илиев след победата над Ботев Враца: „Може би трябваше да отложим мача, футбол трудно се играеше“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Черно море – Илиан Илиев, анализира изключително трудния успех с 1:0 над Ботев Враца в среща от efbet Лига, която се игра на наводнения и тежък терен на стадион „Тича“ във Варна.

Опитният специалист призна, че при тези условия двубоят се е превърнал в битка на характера, като дори е имало основание срещата да бъде отложена.

Илиев разкри, че преди първия съдийски сигнал е разговарял с колегата си Тодор Симов относно тежкото състояние на терена след проливните дъждове:

„Наистина се изля много дъжд във Варна. Ние и с Тошко говорихме преди мача. Може би трябваше да се вземе решение да се отложи мачът. Впоследствие решихме да го играем... Колкото и да се отводни теренът, пак си остана тежък. Футбол трудно можеше да се играе. Повече на характер, мъжество, директен футбол. Ние имахме късмета да спечелим едно единоборство, рикошети в наказателното, да спечелим дузпа и да победим“, сподели наставникът на „моряците“.

Той добави, че през първото полувреме гостите от Враца по-добре са се адаптирали към тежките условия и печелените втори топки, докато през втората част варненци са коригирали играта си, за да стигнат до ценните три точки.

Според Илиан Илиев най-важното за тима в този момент е било да премахне напрежението от резултатите и да започне отново да показва истинското си лице на терена:

„Трите точки са важни за нас в този момент. В тази ситуация напрежението беше повече при нас, защото сме домакини и ни трябва победа на всяка цена. За влизане в серия първото нещо е малко да се успокоим и да започнем да играем футбол. Ние във времето позагубихме тези характери в отбора. Надявам се в тези ситуации да се преоткрият и с такива мачове да си върнем духа.“

С този успех Черно море успява да вземи глътка въздух в крайно оспорваната битка в класирането на Първа лига.


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