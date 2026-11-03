Вредно ли е да пием първото кафе на гладно

Митът, че първото кафе за деня задължително вреди на стомаха, не се потвърждава от наличните научни данни. За повечето здрави хора една чаша кафе на гладно не води до увреждане на стомашната лигавица. „Повечето хора нямат проблем да пият кафе на гладно“, казва диетологът Антъни ДиМарино от Cleveland Clinic.

Празният стомах обаче променя начина, по който се усеща кофеинът. Той се усвоява по-бързо, когато няма храна, която да забави достигането му до кръвта. Това може да засили нервността, треперенето, тревожността, сърцебиенето или усещането за рязък прилив на енергия. Храната не премахва кофеина, но може да забави пика на действието му.

Кога кафето може да създаде проблем

Кафето стимулира отделянето на стомашна киселина и при някои хора може да предизвика парене, гадене, подуване или по-бързо изхождане. По-уязвими са хората с гастроезофагеален рефлукс, вече съществуваща стомашна чувствителност или други заболявания на горната част на храносмилателната система.

Връзката между кафето и рефлукса обаче не е еднозначна. Метаанализ, обхванал 40 проучвания с 122 074 участници, отчита малко статистическо увеличение на риска от гастроезофагеална рефлуксна болест при хората, които пият кафе. Авторите уточняват, че клиничното значение на тази разлика е неясно и че не е разумно всички хора да спират кафето профилактично.

По-ранно проспективно проучване сред 48 308 жени установява повишен риск от симптоми на рефлукс при консумация на повече от шест порции кафе дневно спрямо липса на кафе. При замяната на две порции кафе с вода рискът е бил малко по-нисък. Тези данни се отнасят до количеството кафе и симптомите на рефлукс, а не доказват, че именно пиенето на гладно причинява проблема.

Кафето не е доказана причина за язва

Кафето може временно да увеличи стомашната киселинност, но това не означава, че причинява язва. В проучване сред повече от 8000 души не е установена значима връзка между консумацията на кафе и появата на язва. При хора с вече съществуващо заболяване обаче повишената киселинност може да направи симптомите по-неприятни.

Няма и данни, че всеки трябва да изчаква определено време след събуждане, преди да изпие кафе. Твърденията, че сутрешното кафе на гладно неизбежно нарушава кортизола или води до „срив“ по-късно през деня, не са убедително подкрепени от научни доказателства.

Количеството остава по-важно от часа

Европейският орган за безопасност на храните определя до 400 мг кофеин дневно като количество без опасения за здрави възрастни, а еднократен прием до 200 мг също се смята за безопасен. За бременни и кърмещи жени границата е до 200 мг дневно от всички източници. Количеството кофеин в чашата зависи от вида кафе, начина на приготвяне и размера ѝ.

Практичният извод е индивидуален: ако кафето на гладно не предизвиква оплаквания, няма доказана медицинска причина то задължително да се отлага до закуската. При киселини, гадене, болки в корема, диария или силна нервност приемът след храна може да намали неприятните усещания. Ако симптомите се повтарят, ограничаването на кафето и консултацията с лекар са по-разумни от следването на общи правила от социалните мрежи.

Източници: health.clevelandclinic.org, washingtonpost.com, foxnews.com