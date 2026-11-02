Арда надви Септември София в Кърджали

Арда постигна домакинска победа с 2:1 над Септември София в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата в Кърджали предложи три попадения, пропусната дузпа и червен картон в заключителните минути.

Така Арда прибави три важни точки към актива си. Тимът от Кърджали заема шестото място в класирането, докато Септември остава на последната позиция с 8 точки.

Домакините поведоха още в 6-ата минута. Светослав Ковачев се възползва от подаване на Станислав Иванов и изпрати топката във вратата на столичани за 1:0.

В 21-вата минута Септември получи възможност да изравни от бялата точка. Андре Либерал не успя да реализира дузпата, но беше най-съобразителен при добавката и направи резултата 1:1.

Радостта на гостите обаче беше кратка. Само шест минути по-късно Мартин Паскалев се извиси при изпълнение на корнер и с удар с глава отново изведе Арда напред.

В края на първата част Станислав Иванов отбеляза трето попадение за кърджалийци, но след намесата на ВАР голът не беше зачетен заради засада на Ковачев в хода на атаката.

След почивката Септември потърси ново изравняване. В 50-ата минута Францети направи пробив по левия фланг, навлезе в наказателното поле и стреля ниско с десния крак към близкия ъгъл, но Анатолий Господинов улови топката.

В 74-тата минута Арда също създаде опасност пред противниковата врата. Светослав Ковачев беше изведен по десния фланг и подаде към Доминик Янков, който продължи към Бирсент Карагарен. Последният стреля в близкия ъгъл, но Владимир Иванов успя да предотврати попадение.

В края на редовното време Виктор Добрев реагира на провокация от Димитър Велковски, като го ощипа. Главният съдия Васил Минев не видя нарушението в реално време, но след преглед на ВАР показа директен червен картон на младия футболист на Септември.