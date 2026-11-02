Новини
Спорт »
Бг футбол »
Арда надви Септември София в Кърджали

Арда надви Септември София в Кърджали

2 Ноември, 2026 21:34 484 1

  • арда-
  • септември софия-
  • първа лига-
  • светослав ковачев-
  • червен картон

Гостите завършиха мача с човек по-малко

Арда надви Септември София в Кърджали - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда постигна домакинска победа с 2:1 над Септември София в двубой от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата в Кърджали предложи три попадения, пропусната дузпа и червен картон в заключителните минути.

Така Арда прибави три важни точки към актива си. Тимът от Кърджали заема шестото място в класирането, докато Септември остава на последната позиция с 8 точки.

Домакините поведоха още в 6-ата минута. Светослав Ковачев се възползва от подаване на Станислав Иванов и изпрати топката във вратата на столичани за 1:0.

В 21-вата минута Септември получи възможност да изравни от бялата точка. Андре Либерал не успя да реализира дузпата, но беше най-съобразителен при добавката и направи резултата 1:1.

Радостта на гостите обаче беше кратка. Само шест минути по-късно Мартин Паскалев се извиси при изпълнение на корнер и с удар с глава отново изведе Арда напред.

В края на първата част Станислав Иванов отбеляза трето попадение за кърджалийци, но след намесата на ВАР голът не беше зачетен заради засада на Ковачев в хода на атаката.

След почивката Септември потърси ново изравняване. В 50-ата минута Францети направи пробив по левия фланг, навлезе в наказателното поле и стреля ниско с десния крак към близкия ъгъл, но Анатолий Господинов улови топката.

В 74-тата минута Арда също създаде опасност пред противниковата врата. Светослав Ковачев беше изведен по десния фланг и подаде към Доминик Янков, който продължи към Бирсент Карагарен. Последният стреля в близкия ъгъл, но Владимир Иванов успя да предотврати попадение.

В края на редовното време Виктор Добрев реагира на провокация от Димитър Велковски, като го ощипа. Главният съдия Васил Минев не видя нарушението в реално време, но след преглед на ВАР показа директен червен картон на младия футболист на Септември.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хорхе

    0 0 Отговор
    Този път безплатно(коректно). Още не могат да изхарчат Хикса срещу Левски.

    22:10 02.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове