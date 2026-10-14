Ханзи Флик: Ламин Ямал е невероятен, но има какво още да подобряваме

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик не скри задоволството си след изразителната победа с 4:1 над Галатасарай на горещия стадион „Рамс Парк“ (известен и като „Али Сами Йен“) в двубой от Шампионската лига.

Германският специалист изтъкна характера на своя тим, успешния обрат и страхотното представяне на Ламин Ямал, но остана здраво стъпил на земята и посочи детайлите, по които „каталунците“ все още трябва да работят.

Флик анализира развоя на срещата, в която Барселона изоставаше в резултата, преди да поеме пълния контрол след почивката:

„Изключително сме щастливи от крайния резултат. През първата част също играхме стабилно. Съперникът се възползва от единствената си добра възможност и отбеляза, но ние успяхме да реагираме и да обърнем срещата, което беше от огромно значение.“

Въпреки категоричния триумф, треньорът на испанския гранд вижда и възможности за израстване:

„Смятам, че в Шампионската лига, дори когато диктуваме събитията, в определени моменти не взимаме най-правилните решения в последната третина на терена. Това трябва да се подобри. На такъв стадион и при подобна гореща атмосфера задачата не беше никак лека, така че съм наистина доволен.“

Наставникът обърна специално внимание на феноменалното представяне на тийнейджъра Ламин Ямал, който изработи ключовите попадения през второто полувреме:

„Днес Ламин не вкара, но даде последния пас за две от попаденията и игра великолепно. Той е невероятен футболист и е изключително важен за нас. Физически той е отлично подготвен. Той е решаващ състезател и присъствието му на терена винаги е от полза за отбора.“

Запитан какви точно указания е дал на почивката, за да преобрази играта на Барселона, Флик бе кратък и категоричен:

„Всичко казано остава в съблекалнята.“