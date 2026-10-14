Александър Зверев: „Нося отговорността с готовност!“

Германският тенисист Александър Зверев е напът да изпита несравнимото усещане да приключи сезона на самия връх в световната ранглиста на ATP. 29-годишният състезател си гарантира първото място в края на годината, след като досегашният лидер Яник Синер обяви ранен край на сезона си поради контузия, а преследвачът Карлос Алкарас допусна ранно отпадане на „Мастърс“ турнира в Шанхай.
Новината за историческото постижение дойде непосредствено след победата на Саша в четвъртия кръг в Шанхай над представителя на Казахстан Александър Бублик.
Завръщането и доминацията на Зверев са резултат от изключително безапелационна кампания. През годината той завоюва първите си две титли от Големия шлем – триумфирайки на „Ролан Гарос“ и US Open. С впечатляващия актив от 61 победи той се утвърди и като най-успешния тенисист в мъжкия тур за сезона.
Въпреки че официализирането на първото място е въпрос на дни, германецът сподели емоциите си от големия си пробив:
„Това е изключително специално. Различно е от спечелването на големи турнири или титли от Големия шлем. Като номер едно в света носиш сериозна отговорност на раменете си, но аз я приемам с готовност. Скоро навършвам 30 години и за мен е много специално усещане да постигна това точно на тази възраст.“
Въпреки огромния си успех, германският тенисист демонстрира уважение към конкурентите си и отчете стечението на обстоятелствата, довело до този развой:
„Мисля, че емоциите те връхлитат истински едва когато видиш номер 1 до името си. Засега, колкото и да е интересно, все още съм номер 2 в света. Това, че си осигурих първото място в края на годината, разбира се, се дължи на стечение на нещастни обстоятелства заради отсъствието на Яник. Но вярвам, че когато моментът настъпи официално, ще бъде наистина специално за мен.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Чуденка
До коментар #1 от "Пожелавам на всички еврасти":Като е русляк ,що срещу името му има германското знаме?
Диабетният истерик си е повярвал ,ама като види Алкараз, Синер или Джокович - пълни гащите
13:39 14.10.2026