Тенисистка съобщи за смъртни заплахи след мач

Британската тенисистка Джоди Бъридж съобщи, че е получила смъртни заплахи и обиди в социалните мрежи след загубата си от индийката Вайшнави Адкар в първия кръг на турнира в Ченай. Мачът завърши 3:6, 6:3, 7:5 за Адкар и беше първият за Бъридж в основната схема на турнир от WTA след пауза от 16 месеца.

27-годишната британка публикува видео с част от получените лични съобщения. Към него тя написа: „Добре дошла отново в тура. Сега си спомням защо го напуснах“.

Бъридж, която в момента е 474-та в световната ранглиста, водеше с 5:3 в решаващия сет, но Адкар спечели следващите четири гейма и стигна до първата си победа в основната схема на WTA. За индийската тенисистка успехът е особено значим, тъй като тя преодоля изоставане в сетовете срещу състезателка, която е достигала до 85-о място в света. Последното участие на Бъридж в основната схема на WTA преди турнира в Ченай беше на „Уимбълдън“ през юли 2025 г. Тогава тя загуби от американката Кати Макнъли в първия кръг. В периода извън тура британката няколко пъти е говорила за сериозни контузии и за близост до края на кариерата си.

След публикацията ѝ германската тенисистка Ева Лис също призова WTA да предприеме действия срещу онлайн тормоза. „Кога ще бъде направено нещо?“, написа Лис в публикация, адресирана до организацията. WTA съобщи, че нейни служители в Ченай оказват подкрепа на Бъридж, а екипът за защита на състезателите ѝ е предоставил допълнителен канал за подаване на сигнали за обидни лични съобщения. Организацията посочи, че системата Threat Matrix докладва получените заплахи на социалните платформи и че се работи по установяването на отговорните лица.

Според данни на Threat Matrix през 2025 година към тенисистки са били отправени над 12 000 обидни публикации и съобщения. Гневни залози са били свързани с 42% от потвърдените случаи на обиди и с 59% от тежките случаи. Тези данни описват общия мащаб на онлайн тормоза, но не установяват кой стои зад съобщенията, получени от Бъридж.