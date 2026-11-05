113 години от рождението на Вивиан Лий: Животът зад Скарлет О’Хара

Когато на 5 ноември 1939 г. Вивиан Лий се появява на екрана като Скарлет О’Хара, тя вече има зад гърба си няколко филмови роли, но все още не е холивудска звезда. Само няколко месеца по-късно името ѝ е известно по целия свят. На 5 ноември 2026 г. се навършват 113 години от рождението на актрисата.

Лий е родена като Вивиан Мери Хартли в Дарджилинг, Индия, през 1913 г. До шестгодишна възраст живее там, преди семейството ѝ да се върне в Англия. В училище се сприятелява с бъдещата актриса Морийн О’Съливан, а още на осем години излиза на сцена като Фъстъче в постановка на „Сън в лятна нощ“.

Детството ѝ преминава между Англия и континентална Европа. Учи в манастирски училища, усвоява френски и италиански и проявява интерес към балета, музиката и театъра. Постъпва в Кралската академия за драматично изкуство, но обучението ѝ е прекъснато от брака с адвоката Хърбърт Лий Холман и раждането на дъщеря ѝ Сюзан.

Срещата с Оливие променя живота ѝ

Първите ѝ екранни участия са малки, а филмовият ѝ дебют е в британската комедия „Things Are Looking Up“ през 1934 г. Пробивът идва с „Пожар над Англия“ от 1937 г., където си партнира с Лорънс Оливие. Между двамата започва връзка, която прераства в един от най-известните съюзи в британския театър и кино. Те се женят през 1940 г., а бракът им продължава до 1960 г.

Името „Вивиан Лий“ също е част от изграждането на сценичния ѝ образ. Рожденото ѝ име е Вивиан Хартли, а в началото на кариерата ѝ е предложено да използва името „Ейприл Морн“. В крайна сметка тя избира „Вивиан Лий“ – вариант, който запазва връзката с фамилията ѝ, но звучи по-кратко и запомнящо се.

Как получава ролята на Скарлет

Историята за избора на Скарлет О’Хара е сред най-известните холивудски анекдоти. Докато в Лос Анджелис се подготвят декорите за сцената с горящата Атланта, Лий е представена на продуцента Дейвид О. Селзник от брат му Майрън. Според разказа той казва: „Хей, гений, запознай се със своята Скарлет О’Хара!“

В „Отнесени от вихъра“ Лий играе заедно с Кларк Гейбъл, Лесли Хауърд и Оливия де Хавиланд. Филмът излиза през 1939 г., печели осем награди „Оскар“, а Лий получава отличието за най-добра актриса. Изпълнението ѝ съчетава упоритостта, себелюбието и уязвимостта на Скарлет – героиня, която оцелява сред разрухата на Гражданската война и разпадането на стария Юг.

Днес филмът се разглежда и критично заради романтизирането на робството и изкривения исторически образ на американския Юг. Въпреки това ролята на Лий остава сред най-разпознаваемите в историята на киното.

От Скарлет до Бланш Дюбоа

Вивиан Лий не остава затворена в образа на Скарлет. През 1951 г. тя играе Бланш Дюбоа във филма „Трамвай „Желание“ на Елиа Казан. За ролята, изградена върху страх, самота и постепенно психическо разпадане, печели втория си „Оскар“.

Театърът обаче остава голямата ѝ професионална страст. Лий и Оливие играят Шекспир и Бърнард Шоу, а през 1951 г. участват в едновременни лондонски постановки на „Антоний и Клеопатра“ и „Цезар и Клеопатра“. През 1963 г. тя печели награда „Тони“ за мюзикъла „Товарич“ – единственото ѝ отличие от американската театрална награда.

Зад публичния образ на една от най-красивите жени на своето време стоят сериозни здравословни проблеми. През 1953 г. Лий е диагностицирана с биполярно разстройство, а по-късните години от живота ѝ са белязани и от туберкулоза. Тя умира в Лондон на 8 юли 1967 г., на 53 години.

Сред малко известните подробности за нея е страстта ѝ към книгите. Личната ѝ библиотека включва произведения на Евелин Во, Труман Капоти и Иън Флеминг, много от които с лични посвещения. Така зад Скарлет О’Хара остава не само лицето от плаката, а актриса с широки литературни интереси, силна театрална дисциплина и кариера, продължила кратко, но оставила траен отпечатък.

Източници: theguardian.com, biography.com