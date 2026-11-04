Юлия Стаматова стигна втория кръг в Анталия

Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Анталия, Турция, с награден фонд 15 хиляди долара. Българката победи представителката на домакините Дога Тюркмен с 6:4, 4:6, 6:4 в мач, продължил два часа и 32 минути.

Стаматова стигна до успеха след обрат в решаващия трети сет. Тя изоставаше с 0:3, но спечели пет от следващите шест гейма и поведе с 5:3. Българката не успя да затвори срещата още в следващия гейм, но при собствен сервис приключи двубоя с 6:4. Във втория кръг Стаматова ще се изправи срещу осмата поставена в схемата Ксения Ласкутова от Русия.

Българката продължава участието си и в надпреварата на двойки. В тандем с германката Ангелина Виргес двете победиха водачките в схемата Аля Сеница от Словения и Ада Кумру от Турция със 7:5, 0:6, 11:9.

За място на полуфиналите Стаматова и Виргес ще играят срещу Карина Мария Капузу от Румъния и Анна Карцева от Русия.