Джокович приключи участието си в Париж

Ринки Хиджиката отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира „Мастърс“ в Париж. Австралиецът, който заема 83-ото място в световната ранглиста и е квалификант в основната схема, спечели с 2:6, 6:3, 6:3.

Джокович започна убедително и контролираше играта в първия сет. Сърбинът стигна до успех с 6:2, без да даде възможност на съперника си да наложи ритъма си. Хиджиката обаче постепенно подобри представянето си и започна да затруднява 10-ия поставен в схемата.

Вторият сет остана равностоен до осмия гейм, когато Хиджиката реализира единствения пробив. Той поведе с 5:3, а след това затвори частта при същия резултат.

В решаващия сет австралиецът продължи да играе агресивно и не позволи на Джокович да стигне до пробив. Хиджиката спечели отново с 6:3 и записа най-значимата победа в кариерата си. Успехът му го превърна и в най-нискоранкирания тенисист, победил Джокович през 2026 година.

Преди двубоя Джокович определи нагласата си кратко: „Надявам се да спечеля. Такава е моята нагласа.“ С отпадането му приключи и опитът му да продължи към следващия кръг в парижкия турнир.

По-рано през деня Лоренцо Музети победи Александър Зверев със 7:6(5), 6:2. Германецът започна турнира като водач в световната ранглиста, а италианецът реализира 29 печеливши удара и осем аса в мача, продължил час и 40 минути. Зверев загуби първия си двубой като номер едно в света.

Така надпреварата в Париж остана без двама от най-високо поставените си играчи. Хиджиката ще продължи в третия кръг, като съперникът му ще бъде определен след останалите срещи от съответната част на схемата.