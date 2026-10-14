Мениджърът на Манчестър Сити: Спокоен и отпуснат съм

Преди мача от Шампионската лига срещу ПСЖ, мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска отговори на въпрос относно вниманието, което се обръща на английския клуб на фона на финансовия скандал.

По-рано независима комисия призна клуба на Сити за виновен по всички обвинения, свързани със сериозни нарушения със средства срещу правила на Висшата лига между 2009 и 2018 г. Санкции все още не са наложени на Сити.

„Много пъти съм казвал: напълно съм спокоен и отпуснат. Уверявам ви, много съм притеснен за плановете за игра и как тренираме всеки ден, но не и за нищо извън моя контрол. Посланието към играчите ще бъде абсолютно същото: разбираме сериозността на ситуацията, но в същото време не можем да направим нищо по въпроса.

След мача с Ливърпул казах, че има много шум около отбора, но ние трябва да се справим с него и да създадем свой собствен шум – да печелим мачове“, заяви Мареска пред BBC.