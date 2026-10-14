Халф на Галатасарай жегна Ямал, звездата на Барса му отвърна след головото шоу

Мачът между Галатасарай и Барселона от основната фаза на Шампионската лига, спечелен с 4:1 от каталунския гранд, носеше огромен заряд не само заради съперничеството между двата клуба, но и заради словесните престрелки преди първия съдийски сигнал.

Повод за напрежението стана изказването на халфа на турския тим Марио Лемина, който обяви преди мача, че не знае кой е Ламин Ямал и познава единствено „Сане“.

Sane ou Yamal ? 🗣️ Mario Lemina : Qui est Yamal ? Je connais Sane, je ne connais pas Yamal. https://t.co/uoEUK0xKmU