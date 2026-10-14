Халф на Галатасарай жегна Ямал, звездата на Барса му отвърна след головото шоу

Мачът между Галатасарай и Барселона от основната фаза на Шампионската лига, спечелен с 4:1 от каталунския гранд, носеше огромен заряд не само заради съперничеството между двата клуба, но и заради словесните престрелки преди първия съдийски сигнал.
Повод за напрежението стана изказването на халфа на турския тим Марио Лемина, който обяви преди мача, че не знае кой е Ламин Ямал и познава единствено „Сане“.
Sane ou Yamal ? 🗣️ Mario Lemina : Qui est Yamal ? Je connais Sane, je ne connais pas Yamal. https://t.co/uoEUK0xKmU— Blaugranation (@Blaugranation_) October 12, 2026
След поредното си блестящо представяне през този сезон, световният шампион, дал две асистенции срещу Галатасарай, не пропусна да отговори на изказването на съперника си.
Ямал публикува кратко и ясно съобщение в социалните мрежи с въпроса: „Познаваш ли ме сега?“. В дискусията под публикацията се включи и капитанът на Барселона Рафиня, който добави: „Мисля, че сега вече те познава“.
В крайна сметка всичко приключи приятелски, след като Ямал се снима с едно от децата на Лемина. Самият халф отбеляза това: „Разбира се, че те познавам. Малкият ми син е луд по теб. Поздравления“.
Lemina burda Yamal'a sataşıyor ama Yamal onu sallamıyor bile Yamal'ın kafasını sallayışına dikkat Sonrasında Galatasaray'ın içinden geçiyor https://t.co/lQWWsiNBt5— 𝐁𝐨𝐫𝐚¹⁹⁰⁷ (@FBora__) October 14, 2026
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